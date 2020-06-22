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Футбол в России

Бывший пресс-атташе оргкомитета ЧМ-2018 Лисин покинет ФК "Спартак" по окончании сезона

Специалист начал работу в клубе 17 июня прошлого года

ТАСС, 22 июня. Антон Лисин покинет должность директора департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" по окончании сезона-2019/20. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Лисин начал работу в клубе 17 июня прошлого года. До назначения в "Спартак" он работал в качестве пресс-атташе оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года. Аналогичный пост в оргкомитете чемпионата мира - 2018 он занимал с 2012 по 2018 год.

"Нужно внести ясность - я продолжаю работать с командой до конца текущего сезона по взаимной договоренности сторон", - написал Лисин.

В возобновленном после вызванной коронавирусом паузы первенстве Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает шестую строчку, набрав после 23 туров 31 очко. В первом матче после возобновления красно-белые на выезде обыграли тульский "Арсенал" (3:2), в следующем туре клуб 27 июня примет "Уфу".

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