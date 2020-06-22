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Зимние олимпийские виды спорта

Российские шорт-трекисты дважды пройдут тестирование на коронавирус перед тренировками

Сбор национальной команды пройдет в Кисловодске с 22 июня по 5 августа

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку сможет приступить к тренировкам на втором сборе команды только после прохождения карантина и сдачи двух тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС в понедельник сообщил тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев.

Сбор национальной команды пройдет в Кисловодске с 22 июня по 5 августа. В понедельник шорт-трекисты прибыли на тренировочную базу.

"Ждем, когда пройдем карантин. Мы все должны сдать тест на коронавирус, через 24 часа после этого сдадим еще один. И только когда придут два отрицательных результата, тогда уже можно будет выходить тренироваться", - рассказал Григорьев.

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Зимние олимпийские виды спорта
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