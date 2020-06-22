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Международная федерация хоккея утвердила продление президентского срока Фазеля

Выборы президента состоятся осенью 2021 года в Петербурге
Глава IIHF Рене Фазель Егор Алеев/ТАСС
Описание
Глава IIHF Рене Фазель
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил продление полномочий президента организации Рене Фазеля до сентября следующего года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Конгресс IIHF состоялся в понедельник в формате видеоконференции. До 2021 года также был продлен срок полномочий членов совета организации, в который входит Владислав Третьяк. Мандат следующего совета будет также продлен до пяти лет, после 2026 года срок полномочий совета вновь будет четырехлетним. Решения приняты в связи с последствиями пандемии коронавируса.

Выборы нового главы организации должны были пройти на полугодовом конгрессе в Петербурге в сентябре, когда истекал текущий четырехлетний срок полномочий Фазеля. Но конгресс отменили, он пройдет в сентябре 2021 года, тогда и состоятся выборы.

Фазелю 70 лет, он занимает пост президента IIHF с 1994 года. Ранее он заявил о том, что не будет избираться на новый президентский срок.

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