Международная федерация хоккея утвердила продление президентского срока Фазеля

ТАСС, 22 июня. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил продление полномочий президента организации Рене Фазеля до сентября следующего года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Конгресс IIHF состоялся в понедельник в формате видеоконференции. До 2021 года также был продлен срок полномочий членов совета организации, в который входит Владислав Третьяк. Мандат следующего совета будет также продлен до пяти лет, после 2026 года срок полномочий совета вновь будет четырехлетним. Решения приняты в связи с последствиями пандемии коронавируса.

Выборы нового главы организации должны были пройти на полугодовом конгрессе в Петербурге в сентябре, когда истекал текущий четырехлетний срок полномочий Фазеля. Но конгресс отменили, он пройдет в сентябре 2021 года, тогда и состоятся выборы.

Фазелю 70 лет, он занимает пост президента IIHF с 1994 года. Ранее он заявил о том, что не будет избираться на новый президентский срок.