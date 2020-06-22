IIHF повысила возрастной ценз для членов совета на год

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил повышение возрастного ценза для членов совета организации на один год. Об этом ТАСС сообщил член совета, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Конгресс IIHF в формате видеоконференции прошел в понедельник.

"Возрастной ценз членов совета IIHF - от 25 до 73 лет", - сказал 68-летний Третьяк. Ранее не рассматривались кандидатуры старше 72 лет.

Глава ФХР является членом совета IIHF с 2012 года. Очередные выборы в совет организации состоятся в сентябре 2021 года в Петербурге.