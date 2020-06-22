Третьяк: новые сроки чемпионата мира позволят сборной России лучше подготовиться

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Перенос сроков чемпионата мира по хоккею будет способствовать подготовке сборной России к турниру. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Конгресс IIHF в понедельник утвердил перенос сроков чемпионата мира в Минске и Риге. Турнир был запланирован на 7-23 мая, новые даты - 21 мая - 6 июня. Мировое первенство никогда не начиналось позднее.

"Сдвиг сроков чемпионата мира - это для нас хорошо, поскольку мы сможем дольше готовиться к турниру. Финны в том году готовились почти месяц и выиграли чемпионат мира. Ну и есть шансы, что из НХЛ могут присоединиться игроки. Поэтому у нас будет хороший разгон, хочется повторить успех в Белоруссии", - сказал Третьяк.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил ТАСС, что лига планирует начать сезон 2 сентября, календарь будет сверстан не позже 19 июля. Если лига стартует в начале осени, Кубок Гагарина будет разыгран к концу апреля.

"Посмотрим, какой календарь нам предложат. Мы, конечно, хотим больше возможностей для подготовки, согласуем календарь с КХЛ", - отметил Третьяк.