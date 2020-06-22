"Милан" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 22 июня. Футболисты "Милана" обыграли "Лечче" со счетом 4:1 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей голы забили Самуэль Кастильехо (26-я минута), Джакомо Бонавентура (55), Анте Ребич (57) и Рафаэль Леао (72). У проигравших с пенальти отличился Марко Манкозу (54), на 36-й минуте встречи после просмотра видеоповтора был отменен гол защитника хозяев Бьяджо Меккарьелло.
Победа в матче позволила "Милану" подняться на седьмое место в турнирной таблице. Миланский клуб набрал 39 очков в 27 матчах, уступая по дополнительным показателям "Наполи", который идет на шестом месте, позволяющем сыграть в квалификации Лиги Европы. "Лечче" идет в зоне вылета, занимая 18-ю строчку с 25 очками после 27 встреч.
В следующем туре "Милан" 28 июня примет "Рому", "Лечче" двумя днями ранее в гостях встретится с лидером чемпионата туринским "Ювентусом".
Перед возобновлением чемпионата завершился сезон Кубка Италии, победу в турнире одержал "Наполи" и завоевал путевку в Лигу Европы. Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции). Из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Российская премьер-лига возобновилась 19 июня.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|26
|20
|3
|3
|50-24
|63
|2
|Лацио
|26
|19
|5
|2
|60-23
|62
|3
|Интер
|26
|17
|6
|3
|51-25
|57
|4
|Аталанта
|26
|15
|6
|5
|74-35
|51
|5
|Рома
|26
|13
|6
|7
|51-35
|45
|6
|Наполи
|26
|11
|6
|9
|41-36
|39
|7
|Милан
|27
|11
|6
|10
|32-35
|39
|8
|Верона
|26
|10
|8
|8
|31-27
|38
|9
|Парма
|26
|10
|6
|10
|33-32
|36
|10
|Болонья
|26
|9
|7
|10
|38-42
|34
|11
|Кальяри
|26
|8
|8
|10
|42-42
|32
|12
|Сассуоло
|26
|9
|5
|12
|42-43
|32
|13
|Фиорентина
|27
|7
|10
|10
|33-37
|31
|14
|Удинезе
|26
|7
|7
|12
|21-37
|28
|15
|Торино
|26
|8
|4
|14
|29-46
|28
|16
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|29-46
|26
|17
|Дженоа
|26
|6
|7
|13
|31-47
|25
|18
|Лечче
|27
|6
|7
|14
|35-60
|25
|19
|СПАЛ
|26
|5
|3
|18
|20-44
|18
|20
|Брешиа
|27
|4
|5
|18
|23-50
|17