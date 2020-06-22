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Футбол в Италии

"Милан" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась гостевой победой миланцев со счетом 4:1
Футболисты "Милана" EPA-EFE/ABBONDANZA SCURO LEZZI
Описание
Футболисты "Милана"
© EPA-EFE/ABBONDANZA SCURO LEZZI

ТАСС, 22 июня. Футболисты "Милана" обыграли "Лечче" со счетом 4:1 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голы забили Самуэль Кастильехо (26-я минута), Джакомо Бонавентура (55), Анте Ребич (57) и Рафаэль Леао (72). У проигравших с пенальти отличился Марко Манкозу (54), на 36-й минуте встречи после просмотра видеоповтора был отменен гол защитника хозяев Бьяджо Меккарьелло.

Победа в матче позволила "Милану" подняться на седьмое место в турнирной таблице. Миланский клуб набрал 39 очков в 27 матчах, уступая по дополнительным показателям "Наполи", который идет на шестом месте, позволяющем сыграть в квалификации Лиги Европы. "Лечче" идет в зоне вылета, занимая 18-ю строчку с 25 очками после 27 встреч.

В следующем туре "Милан" 28 июня примет "Рому", "Лечче" двумя днями ранее в гостях встретится с лидером чемпионата туринским "Ювентусом".

Перед возобновлением чемпионата завершился сезон Кубка Италии, победу в турнире одержал "Наполи" и завоевал путевку в Лигу Европы. Из пятерки ведущих чемпионатов был досрочно завершен один турнир (чемпионат Франции). Из первой десятки чемпионатов также были досрочно завершены турниры в Нидерландах и Бельгии. Российская премьер-лига возобновилась 19 июня.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус26203350-2463
2Лацио26195260-2362
3Интер26176351-2557
4Аталанта26156574-3551
5Рома26136751-3545
6Наполи26116941-3639
7Милан271161032-3539
8Верона26108831-2738
9Парма261061033-3236
10Болонья26971038-4234
11Кальяри26881042-4232
12Сассуоло26951242-4332
13Фиорентина277101033-3731
14Удинезе26771221-3728
15Торино26841429-4628
16Сампдория26751429-4626
17Дженоа26671331-4725
18Лечче27671435-6025
19СПАЛ26531820-4418
20Брешиа27451823-5017

 

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