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Футбол в Испании

"Вильярреал" сыграл вничью с "Севильей" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2
Футболисты "Вильяррела" Алиберто Морено и "Севильи" Хесус Навас EPA-EFE/DOMENECH CASTELLO
Описание
Футболисты "Вильяррела" Алиберто Морено и "Севильи" Хесус Навас
© EPA-EFE/DOMENECH CASTELLO

ТАСС, 22 июня. Футболисты "Вильярреала" сыграли вничью в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании против "Севильи". Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе "Вильярреала" голы забили Пако Алькасер (18-я минута) и По Франсиско Торрес (45). У "Севильи" отличились Серхио Эскудеро (39) и Мунир Эль-Хаддади (63).

Впервые за три года в официальном матче принял участие капитан хозяев Бруно Сориано. Испанский полузащитник получил травму голени (патологический нарост на поверхности костной ткани) в товарищеском матче в июле 2017 года. Изначально он должен был выйти на поле через три месяца, однако позднее у него выявили различные осложнения. Восстановление заняло почти три года.

"Вильярреал занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков в 31 матче. "Севилья" идет третьей, имея в активе 53 очка после 31 встречи. В следующем туре "Вильярреал" 28 июня дома примет "Валенсию". "Севилья" 26 июня на домашнем стадионе встретится с "Вальядолидом".

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид30198357-2165
2Барселона30205569-3165
3Севилья311411644-3253
4Атлетико301313438-2252
5Хетафе30139839-2848
6Вильярреал311461149-4048
7Реал Сосьедад301451147-3847
8Валенсия301210841-4346
9Атлетик Бильбао301012833-2642
10Гранада301261237-3642
11Леванте301151437-4338
12Осасуна308111135-4635
13Алавес30981331-4535
14Бетис308101240-4834
15Вальядолид307121125-3533
16Сельта306121228-3530
17Эйбар30781531-4729
18Мальорка30751829-5026
19Леганес30591623-4424
20Эспаньол30591626-4924

 

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