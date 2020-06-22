"Вильярреал" сыграл вничью с "Севильей" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 22 июня. Футболисты "Вильярреала" сыграли вничью в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании против "Севильи". Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе "Вильярреала" голы забили Пако Алькасер (18-я минута) и По Франсиско Торрес (45). У "Севильи" отличились Серхио Эскудеро (39) и Мунир Эль-Хаддади (63).

Впервые за три года в официальном матче принял участие капитан хозяев Бруно Сориано. Испанский полузащитник получил травму голени (патологический нарост на поверхности костной ткани) в товарищеском матче в июле 2017 года. Изначально он должен был выйти на поле через три месяца, однако позднее у него выявили различные осложнения. Восстановление заняло почти три года.

"Вильярреал занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков в 31 матче. "Севилья" идет третьей, имея в активе 53 очка после 31 встречи. В следующем туре "Вильярреал" 28 июня дома примет "Валенсию". "Севилья" 26 июня на домашнем стадионе встретится с "Вальядолидом".

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.