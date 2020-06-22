"Вильярреал" сыграл вничью с "Севильей" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 22 июня. Футболисты "Вильярреала" сыграли вничью в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании против "Севильи". Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе "Вильярреала" голы забили Пако Алькасер (18-я минута) и По Франсиско Торрес (45). У "Севильи" отличились Серхио Эскудеро (39) и Мунир Эль-Хаддади (63).
Впервые за три года в официальном матче принял участие капитан хозяев Бруно Сориано. Испанский полузащитник получил травму голени (патологический нарост на поверхности костной ткани) в товарищеском матче в июле 2017 года. Изначально он должен был выйти на поле через три месяца, однако позднее у него выявили различные осложнения. Восстановление заняло почти три года.
"Вильярреал занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков в 31 матче. "Севилья" идет третьей, имея в активе 53 очка после 31 встречи. В следующем туре "Вильярреал" 28 июня дома примет "Валенсию". "Севилья" 26 июня на домашнем стадионе встретится с "Вальядолидом".
Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|30
|19
|8
|3
|57-21
|65
|2
|Барселона
|30
|20
|5
|5
|69-31
|65
|3
|Севилья
|31
|14
|11
|6
|44-32
|53
|4
|Атлетико
|30
|13
|13
|4
|38-22
|52
|5
|Хетафе
|30
|13
|9
|8
|39-28
|48
|6
|Вильярреал
|31
|14
|6
|11
|49-40
|48
|7
|Реал Сосьедад
|30
|14
|5
|11
|47-38
|47
|8
|Валенсия
|30
|12
|10
|8
|41-43
|46
|9
|Атлетик Бильбао
|30
|10
|12
|8
|33-26
|42
|10
|Гранада
|30
|12
|6
|12
|37-36
|42
|11
|Леванте
|30
|11
|5
|14
|37-43
|38
|12
|Осасуна
|30
|8
|11
|11
|35-46
|35
|13
|Алавес
|30
|9
|8
|13
|31-45
|35
|14
|Бетис
|30
|8
|10
|12
|40-48
|34
|15
|Вальядолид
|30
|7
|12
|11
|25-35
|33
|16
|Сельта
|30
|6
|12
|12
|28-35
|30
|17
|Эйбар
|30
|7
|8
|15
|31-47
|29
|18
|Мальорка
|30
|7
|5
|18
|29-50
|26
|19
|Леганес
|30
|5
|9
|16
|23-44
|24
|20
|Эспаньол
|30
|5
|9
|16
|26-49
|24