{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Призер юниорского Гран-при по фигурному катанию Алиса Лью ушла от тренера

14-летняя фигуристка продолжит работу с канадцем Ли Баркеллом

ТАСС, 22 июня. Серебряный призер финала юниорского Гран-при по фигурному катанию американка Алиса Лью прекратила сотрудничество с тренером Лаурой Липецки. Об этом сообщает Федерация фигурного катания США.

На эту тему

14-летняя фигуристка продолжит работу с канадцем Ли Баркеллом.

Лью работала с Липецки с пяти лет, в техническом арсенале американки есть тройной аксель, а также прыжки в четыре оборота. В 2019 году в возрасте 13 лет она стала чемпионкой США на взрослом уровне, в ее активе бронзовая медаль юниорского чемпионата мира. Лью является основной соперницей чемпионки мира среди юниоров россиянки Камилы Валиевой.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в Италии
Гол Роналду помог "Ювентусу" победить "Болонью" в матче чемпионата Италии
Португалец реализовал пенальти, еще один мяч забил Пауло Дибала
Читать полностью