Призер юниорского Гран-при по фигурному катанию Алиса Лью ушла от тренера

14-летняя фигуристка продолжит работу с канадцем Ли Баркеллом.

Лью работала с Липецки с пяти лет, в техническом арсенале американки есть тройной аксель, а также прыжки в четыре оборота. В 2019 году в возрасте 13 лет она стала чемпионкой США на взрослом уровне, в ее активе бронзовая медаль юниорского чемпионата мира. Лью является основной соперницей чемпионки мира среди юниоров россиянки Камилы Валиевой.