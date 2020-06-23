Хоккеист Тарасенко впервые после травмы принял участие в тренировке "Сент-Луиса"

ТАСС, 23 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко принял участие в тренировке впервые после полученной в прошлом году травмы плеча. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенный срок 13 марта из-за пандемии коронавируса. В понедельник "Сент-Луис" возобновил тренировки в рамках второго этапа разработанного лигой плана по продолжению сезона. 25 октября 2019 года Тарасенко получил травму плеча в домашнем матче с "Лос-Анджелесом" (5:2). Позднее он перенес операцию, незадолго до приостановки сезона россиянин начал индивидуальные тренировочные занятия.

"Я был близок к тому, чтобы вернуться в состав и начать играть, когда сезон приостановили. Однако НХЛ взяла паузу, у меня появилось дополнительное время на восстановление. Даже не на восстановление, а на тренировки, чтобы укрепить плечо, сейчас все хорошо", - сказал Тарасенко.

Россиянин также заявил, что во время перерыва отрабатывал броски по воротам. "Больше внимания уделял укреплению плеча, немного изменил систему тренировок. Я старался не думать о том, что случилось, потому что не хочу жить прошлым. Делаю все, чтобы полностью", - добавил нападающий.

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 10 (3 шайбы + 7 передач) очков в 10 встречах. Российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне в составе "Сент-Луиса". Тарасенко был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 (214+214) очков. В плей-офф игрок записал на свой счет 49 (33+16) очков в 70 встречах.

26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию.