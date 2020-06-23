КДК рассмотрит вопросы нарушения регламента возобновления РПЛ 25 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС), посвященное нарушениям регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), пройдет 25 июня. Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее в соцсетях появлялись фотографии игроков после матчей 23-го тура чемпионата России вместе с болельщиками. Согласно регламенту турнира, команды должны строго соблюдать социальную дистанцию для избежания инфицирования.

"Сегодня КДК провел заседание, на котором были рассмотрены протоколы и рапорты делегатов матчей по итогам игр 23-го тура чемпионата России. Вчера РФС получил справку о нарушениях регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей, ее представила Российская премьер-лига, - сказал Григорьянц. - Поскольку по дисциплинарному регламенту все юридические и физические лица, которые указаны в этой справке, должны быть уведомлены заранее о проведении заседания по данным вопросам, заседание КДК состоится в четверг, 25 июня. Сегодня РПЛ должна уведомить все юридические и физические лица о проведении заседания, оно начнется в 12:00".

Чемпионат РПЛ возобновился 19 июня матчами 23-го тура, для команд прописан строгий регламент с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Из-за случаев заражения коронавирусом на карантин были вынуждены уйти "Ростов" и "Динамо". В связи с этим "Ростов" выставил на гостевую игру с "Сочи" футболистов академии, а матч "Краснодар" - "Динамо" был перенесен с 21 июня на 19 июля. Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что ситуации в "Ростове" и "Динамо" связаны с невнимательным отношением к регламенту.