"Барселона" победила "Атлетик" и вышла на первое место в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 24 июня. "Барселона" обыграла "Атлетик" из Бильбао в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 71-й минуте забил хорватский полузащитник Иван Ракитич. Ассистировал ему аргентинский форвард Лионель Месси. Теперь в его активе 250 голевых передач в 722 матчах за команду.
Победа позволила "Барселоне" подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонский клуб набрал 68 очков в 31 матче. В активе "Реала", идущего вторым, 65 очков после 30 встреч. "Атлетик" занимает 10-е место (42 очка в 31 матче).
В следующем туре "Барселона" 27 июня в гостях сыграет с "Сельтой", за которую на правах аренды выступает российский нападающий Федор Смолов. "Атлетик" в этот же день дома примет "Мальорку".
В других матчах игрового дня "Вальядолид" дома сыграл вничью с "Хетафе" (1:1), "Леванте" на своем поле проиграл мадридскому "Атлетико" (0:1). Подопечные Диего Симеоне впервые с января одержали три победы подряд.
Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|31
|21
|5
|5
|70-31
|68
|2
|Реал Мадрид
|30
|19
|8
|3
|57-21
|65
|3
|Севилья
|31
|14
|11
|6
|44-32
|53
|4
|Атлетико
|30
|13
|13
|4
|38-22
|52
|5
|Хетафе
|30
|13
|9
|8
|39-28
|48
|6
|Вильярреал
|31
|14
|6
|11
|49-40
|48
|7
|Реал Сосьедад
|30
|14
|5
|11
|47-38
|47
|8
|Валенсия
|30
|12
|10
|8
|41-43
|46
|9
|Атлетик Бильбао
|31
|10
|12
|9
|33-27
|42
|10
|Гранада
|30
|12
|6
|12
|37-36
|42
|11
|Леванте
|30
|11
|5
|14
|37-43
|38
|12
|Осасуна
|30
|8
|11
|11
|35-46
|35
|13
|Алавес
|30
|9
|8
|13
|31-45
|35
|14
|Бетис
|30
|8
|10
|12
|40-48
|34
|15
|Вальядолид
|30
|7
|12
|11
|25-35
|33
|16
|Сельта
|30
|6
|12
|12
|28-35
|30
|17
|Эйбар
|30
|7
|8
|15
|31-47
|29
|18
|Мальорка
|30
|7
|5
|18
|29-50
|26
|19
|Леганес
|30
|5
|9
|16
|23-44
|24
|20
|Эспаньол
|30
|5
|9
|16
|26-49
|24