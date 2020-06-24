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Футбол в Испании

"Барселона" победила "Атлетик" и вышла на первое место в чемпионате Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0
Описание
© EPA-EFE/ALBERTO ESTEVEZ

ТАСС, 24 июня. "Барселона" обыграла "Атлетик" из Бильбао в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 71-й минуте забил хорватский полузащитник Иван Ракитич. Ассистировал ему аргентинский форвард Лионель Месси. Теперь в его активе 250 голевых передач в 722 матчах за команду.

Победа позволила "Барселоне" подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонский клуб набрал 68 очков в 31 матче. В активе "Реала", идущего вторым, 65 очков после 30 встреч. "Атлетик" занимает 10-е место (42 очка в 31 матче).

В следующем туре "Барселона" 27 июня в гостях сыграет с "Сельтой", за которую на правах аренды выступает российский нападающий Федор Смолов. "Атлетик" в этот же день дома примет "Мальорку".

В других матчах игрового дня "Вальядолид" дома сыграл вничью с "Хетафе" (1:1), "Леванте" на своем поле проиграл мадридскому "Атлетико" (0:1). Подопечные Диего Симеоне впервые с января одержали три победы подряд.

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона31215570-3168
2Реал Мадрид30198357-2165
3Севилья311411644-3253
4Атлетико301313438-2252
5Хетафе30139839-2848
6Вильярреал311461149-4048
7Реал Сосьедад301451147-3847
8Валенсия301210841-4346
9Атлетик Бильбао311012933-2742
10Гранада301261237-3642
11Леванте301151437-4338
12Осасуна308111135-4635
13Алавес30981331-4535
14Бетис308101240-4834
15Вальядолид307121125-3533
16Сельта306121228-3530
17Эйбар30781531-4729
18Мальорка30751829-5026
19Леганес30591623-4424
20Эспаньол30591626-4924

 

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