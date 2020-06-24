"Барселона" победила "Атлетик" и вышла на первое место в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 24 июня. "Барселона" обыграла "Атлетик" из Бильбао в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 71-й минуте забил хорватский полузащитник Иван Ракитич. Ассистировал ему аргентинский форвард Лионель Месси. Теперь в его активе 250 голевых передач в 722 матчах за команду.

Победа позволила "Барселоне" подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонский клуб набрал 68 очков в 31 матче. В активе "Реала", идущего вторым, 65 очков после 30 встреч. "Атлетик" занимает 10-е место (42 очка в 31 матче).

В следующем туре "Барселона" 27 июня в гостях сыграет с "Сельтой", за которую на правах аренды выступает российский нападающий Федор Смолов. "Атлетик" в этот же день дома примет "Мальорку".

В других матчах игрового дня "Вальядолид" дома сыграл вничью с "Хетафе" (1:1), "Леванте" на своем поле проиграл мадридскому "Атлетико" (0:1). Подопечные Диего Симеоне впервые с января одержали три победы подряд.

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.