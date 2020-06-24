Лондонский "Арсенал" объявил о продлении контракта с Давидом Луисом

ТАСС, 24 июня. Английский футбольный клуб "Арсенал" объявил о продлении соглашения с бразильским защитником Давидом Луисом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт c 33-летним защитником рассчитан до 30 июня 2021 года. Также новые соглашения подписали защитники Пабло Мари, получивший травму лодыжки в матче с "Манчестер Сити" (0:3), и Седрик Суареш (футболист присоединился к "Арсеналу" зимой, подписав арендное соглашение до конца июня). О сроках их контрактов не сообщается. Аренда полузащитника Дани Себальоса, принадлежащего мадридскому "Реалу", продлена до фактического окончания сезона.

Луис перешел в "Арсенал" в августе 2019 года из "Челси", за который выступал с 2011 по 2014 год, а также с 2016 по 2019 год. С "Челси" бразилец выиграл чемпионат Англии (2016/17), дважды становился обладателем кубка страны (2012, 2018), в сезоне-2011/12 стал победителем Лиги чемпионов, также в активе бразильца две победы в Лиге Европы (2013, 2019).

Кроме того, защитник выступал за французский "Пари Сен-Жермен", с которым по два раза становился чемпионом Франции, обладателем кубка и суперкубка страны, а также Кубка французской лиги, португальскую "Бенфику" и бразильскую "Виторию".

В составе сборной Бразилии Луис стал победителем Кубка конфедераций в 2013 году, всего за национальную команду он провел 56 матчей, забив три гола.