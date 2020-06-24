РФС и РПЛ создали комиссию для определения матчей чемпионата России с использованием VAR

ТАСС, 24 июня. Российский футбольный союз (РФС) создал совместную комиссию с Российской премьер-лигой (РПЛ), которая будет определять матчи Тинькофф - чемпионата России с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В комиссию вошли генеральный секретарь РФС Александр Алаев, президент РПЛ Сергей Прядкин, руководитель судейского департамента РФС Виктор Кашшаи, руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин и директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин. Первое заседание комиссии запланировано на 25 июня, на нем определятся матчи 24-го тура РПЛ с использованием VAR.

Система начала использоваться в чемпионате России с сезона-2019/20. До приостановки чемпионата России по футболу, связанной с пандемией коронавируса, система использовалась в каждом матче. В июне директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что VAR на протяжении нескольких туров после возобновления чемпионата будут использовать не на всех играх.