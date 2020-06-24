"Локомотив" заселился на клубную базу из-за случаев заражения коронавирусом в РПЛ

ТАСС, 24 июня. Игроки и тренеры московского футбольного клуба "Локомотив" переселились на базу команды в подмосковной Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Такое решение было принято командой в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в Тинькофф - Российской премьер-лиге.

"Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов, - сказал вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме. - Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке".

Сезон в РПЛ возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Из восьми матчей 23-го тура чемпионата России были сыграны семь. Матч "Краснодар" - "Динамо" (Москва) был перенесен на 19 июля из-за того, что у трех футболистов московского клуба была диагностирована коронавирусная инфекция. Также коронавирус был выявлен у шестерых игроков "Ростова", из-за чего против "Сочи" сыграли футболисты 2001-2004 годов рождения из клубной академии.

"Локомотив" после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка и проигрывая девять очков санкт-петербургскому "Зениту".