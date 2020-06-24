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Футбол в Англии

Во втором дивизионе чемпионата Англии выявили три новых случая заражения коронавирусом

Тестирование прошли 2858 игроков и сотрудников 24 клубов, имена заразившихся и их клубная принадлежность не разглашаются

ТАСС, 24 июня. Три новых случая инфицирования коронавирусом выявлено в клубах Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL).

Тестирование прошли 2858 игроков и сотрудников 24 клубов. Имена заразившихся и их клубная принадлежность не разглашаются.

Программа тестирования будет продолжена с частотой один раз в неделю, о результатах EFL будет информировать каждую среду. В общей сложности коронавирус был выявлен у 31 человека. Ранее "Халл", "Блэкберн" и "Фулхэм" сообщали, что представители их клубов были инфицированы.

Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновлен в субботу. Сыграно 38 из 46 туров. Таблицу возглавляет "Вест Бромвич", вторым идет "Лидс" (первые два места дают право напрямую пробиться в высший дивизион).

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