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Летние олимпийские виды спорта

Исхакова: российские байдарочники и каноисты индивидуально тренируются на воде в регионах

Генеральный секретарь федерации отметила, что вопрос централизованных сборов прорабатывается

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по гребле на байдарках и каноэ уже тренируются на воде, практически каждый регион имеет возможность организовать индивидуальные тренировки. Об этом ТАСС в среду сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

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Планировалось, что централизованный сбор команды может пройти в Москве или Казани.

"Вопрос по централизованным сборам пока прорабатывается, сложно назвать даже примерные даты старта. Сейчас практически во всех регионах есть возможность тренироваться индивидуально, и это проще, чем организовать сбор для всей национальной команды. Все в процессе работы, юношеская команда у нас уже тренируется в Казани", - рассказала Исхакова.

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