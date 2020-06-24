Иванов: "Урал" не дал "Шиннику" создать ни одного момента в матче Кубка России

"Урал" на выезде обыграл "Шинник" со счетом 2:0 в четвертьфинале Кубка России. Встреча между этими командами была перенесена дважды. Изначально игра должна была пройти в Ярославле 4 марта, однако из-за плохого качества поля не состоялась. Позднее Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении матча 18 марта на "Арене-Химки", но он был перенесен из-за пандемии коронавируса.

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки екатеринбургского футбольного клуба "Урал" не позволили ярославскому "Шиннику" создать ни одного момента у своих ворот в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России. Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбуржцев Григорий Иванов.

"Сегодня сыграли хорошо, - сказал Иванов. - Сопернику не дали создать ни одного момента у наших ворот, переиграли его. Не использовали ряд моментов - это немножко настораживает. Затратили столько сил, сколько нужно было".

"Урал" в полуфинале Кубка России сыграет с подмосковными "Химками", которые в четвертьфинале обыграли московское "Торпедо" (5:1); встреча состоится 18 или 19 июля. "Никаких мыслей о "Химках" у нас нет, в воскресенье следующая игра (в 24-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги "Урал" дома сыграет с "Тамбовом" - прим. ТАСС). Мы сейчас думаем о каждом следующем матче - до "Химок" нам еще нужно дожить", - добавил президент екатеринбургского клуба.

Также Иванов отметил, что не стал бы выделять в составе своей команды кого-то из игроков. "Играла команда! Я никого никогда не выделяю. Вся команда билась, хотела достигнуть результата и достигла его", - резюмировал собеседник агентства.

В другом полуфинале петербургский "Зенит" на "Газпром-Арене" примет столичный "Спартак". Финал пройдет 25 июля в Екатеринбурге.