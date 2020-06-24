"Интер" упустил победу за минуту до конца матча чемпионата Италии по футболу с "Сассуоло"

ТАСС, 24 июня. "Интер" на своем сыграл вничью с "Сассуоло" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:3.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Ромело Лукаку (41-я минута, с пенальти), Кристиано Бираги (45) и Борха Валеро (86), у гостей отличились Франческо Капуто (4), Доменико Беррарди (81, с пенальти) и Джанджакомо Маньяни (89). В компенсированное время защитник "Интера" Милан Шкриньяр получил вторую желтую карточку и покинул поле. Голкипер миланской команды Самир Ханданович провел 467-й матч в чемпионате Италии, теперь он занимает 25-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в чемпионате.

"Интер" идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 58 очков, "Сассуоло" занимает 12-ю строчку с 33 баллами. В следующем туре подопечные Антонио Конте 28 июня на выезде сыграют с "Пармой", "Сассуоло" в этот же день примет "Верону".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.