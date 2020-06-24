"Интер" упустил победу за минуту до конца матча чемпионата Италии по футболу с "Сассуоло"

ТАСС, 24 июня. "Интер" на своем сыграл вничью с "Сассуоло" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:3.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Ромело Лукаку (41-я минута, с пенальти), Кристиано Бираги (45) и Борха Валеро (86), у гостей отличились Франческо Капуто (4), Доменико Беррарди (81, с пенальти) и Джанджакомо Маньяни (89). В компенсированное время защитник "Интера" Милан Шкриньяр получил вторую желтую карточку и покинул поле. Голкипер миланской команды Самир Ханданович провел 467-й матч в чемпионате Италии, теперь он занимает 25-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в чемпионате.
"Интер" идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 58 очков, "Сассуоло" занимает 12-ю строчку с 33 баллами. В следующем туре подопечные Антонио Конте 28 июня на выезде сыграют с "Пармой", "Сассуоло" в этот же день примет "Верону".
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|27
|21
|3
|3
|52-24
|66
|2
|Лацио
|26
|19
|5
|2
|60-23
|62
|3
|Интер
|27
|17
|7
|3
|54-28
|58
|4
|Аталанта
|26
|15
|6
|5
|74-35
|51
|5
|Рома
|26
|13
|6
|7
|51-35
|45
|6
|Наполи
|27
|12
|6
|9
|43-36
|42
|7
|Парма
|27
|11
|6
|10
|37-33
|39
|8
|Милан
|27
|11
|6
|10
|32-35
|39
|9
|Верона
|27
|10
|8
|9
|31-29
|38
|10
|Кальяри
|27
|9
|8
|10
|43-42
|35
|11
|Болонья
|27
|9
|7
|11
|38-44
|34
|12
|Сассуоло
|27
|9
|6
|12
|45-46
|33
|13
|Фиорентина
|27
|7
|10
|10
|33-37
|31
|14
|Торино
|27
|9
|4
|14
|30-46
|31
|15
|Удинезе
|27
|7
|7
|13
|21-38
|28
|16
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|29-46
|26
|17
|Дженоа
|27
|6
|7
|14
|32-51
|25
|18
|Лечче
|27
|6
|7
|14
|35-60
|25
|19
|СПАЛ
|27
|5
|3
|19
|20-45
|18
|20
|Брешиа
|27
|4
|5
|18
|23-50
|17