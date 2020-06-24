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Футбол в Италии

"Интер" упустил победу за минуту до конца матча чемпионата Италии по футболу с "Сассуоло"

Матч завершился со счетом 3:3
Футболисты "Сассуоло" и "Интера" EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Футболисты "Сассуоло" и "Интера"
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 24 июня. "Интер" на своем сыграл вничью с "Сассуоло" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:3.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Ромело Лукаку (41-я минута, с пенальти), Кристиано Бираги (45) и Борха Валеро (86), у гостей отличились Франческо Капуто (4), Доменико Беррарди (81, с пенальти) и Джанджакомо Маньяни (89). В компенсированное время защитник "Интера" Милан Шкриньяр получил вторую желтую карточку и покинул поле. Голкипер миланской команды Самир Ханданович провел 467-й матч в чемпионате Италии, теперь он занимает 25-е место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в чемпионате.

"Интер" идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 58 очков, "Сассуоло" занимает 12-ю строчку с 33 баллами. В следующем туре подопечные Антонио Конте 28 июня на выезде сыграют с "Пармой", "Сассуоло" в этот же день примет "Верону".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус27213352-2466
2Лацио26195260-2362
3Интер27177354-2858
4Аталанта26156574-3551
5Рома26136751-3545
6Наполи27126943-3642
7Парма271161037-3339
8Милан271161032-3539
9Верона27108931-2938
10Кальяри27981043-4235
11Болонья27971138-4434
12Сассуоло27961245-4633
13Фиорентина277101033-3731
14Торино27941430-4631
15Удинезе27771321-3828
16Сампдория26751429-4626
17Дженоа27671432-5125
18Лечче27671435-6025
19СПАЛ27531920-4518
20Брешиа27451823-5017

 

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