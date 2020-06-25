Итальянская футболистка Вароне погибла в аварии в возрасте 21 года

ТАСС, 25 июня. Футболистка итальянского клуба "Риоццезе" Адрианна Вароне разбилась на скутере на 22-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Итальянской федерации футбола (FIGC).

Авария произошла в ночь на среду. Подробности не уточняются.

"Мы скорбим о преждевременной смерти молодой девушки. Она оставит непреодолимую пустоту в жизни людей, которые любили ее и которым посчастливилось быть рядом с ней. Прощай, Арианна", - говорится в сообщении.

Вароне являлась воспитанницей "Интера". За "Риоццезе", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Италии, девушка играла с 2017 года.