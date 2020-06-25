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Единая лига ВТБ

ЦСКА продлил контракт с американским баскетболистом Хиллиардом

Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2020/21

ТАСС, 25 июня. Московский баскетбольной клуб ЦСКА продлил контракт с американским форвардом Дэрраном Хиллиардом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21.

В 27 матчах прошедшего сезона Евролиги Хиллиард набирал в среднем за игру 10,6 очка и делал 2,4 подбора. Он стал вторым бомбардиром клуба по итогам сезона с показателем 11,1 очка за игру.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил потенциал американского форварда. "Тренерский штаб вместе с клубным руководством высоко ценим старания Дэррана, видим пространство для развития, желание вырасти в игрока топ-уровня. Потому счастливы продолжить наше сотрудничество", - сказал греческий специалист.

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