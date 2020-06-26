30 лет и одна пауза. Долгий путь "Ливерпуля" к титулу чемпиона Англии

"Ливерпуль" впервые с сезона-1989/90 стал чемпионом Англии по футболу. За это время успело появиться не одно поколение болельщиков, которые видели всё — яркие матчи на внутренней арене и победы в Лиге чемпионов, тяжелый для фанатских сердец финиш сезона-2013/14 и риск не получить почти завоеванное чемпионство из-за пандемии коронавируса и паузы в чемпионате. Две трагедии К сезону-1989/90 "Ливерпуль" подошел в качестве самой титулованной команды Англии — четыре Кубка европейских чемпионов, 17 титулов чемпиона Англии, четыре Кубка Англии, четыре Кубка лиги, 12 Суперкубков Англии, два Кубка УЕФА, один Суперкубок УЕФА. Наследие, которое оставили легендарные тренеры Билл Шенкли и Боб Пейсли, позволяло без всяких стеснений называть "Ливерпуль" великим клубом. Однако история команды была связана не только с громкими победами, но и с трагическими событиями. В 1985 году "Ливерпуль" играл в финале Кубка чемпионов против итальянского "Ювентуса", матч проходил в Брюсселе на стадионе "Эйзель". За час до начала игры фанаты "Ливерпуля" прорвались к местам, которые занимали поклонники итальянского клуба, в результате обрушилась часть арены. Погибли 39 человек. Матч в итоге был сыгран и завершился победой "Ювентуса" со счетом 1:0, но УЕФА впоследствии наказал все английские клубы отстранением от участия в еврокубках до 1990 года. "Ливерпуль" должен был получить дополнительно три года отстранения от турниров под эгидой УЕФА, но в 1991 году исполком организации позволил команде вернуться в еврокубки.

Описание Мемориальная табличка на стадионе "Эйзель" с датой трагедии © AP Photo/Luca Bruno

После событий в Брюсселе с поста главного тренера "Ливерпуля" ушел Джо Фэган. Его заменил Кенни Далглиш, легенда "Ливерпуля", один из лучших игроков в истории клуба. В первом же сезоне под его руководством команда сумела оформить золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны. Но не успели мерсисайдцы оправиться от событий в Брюсселе, как "Ливерпуль" настигла еще одна трагедия. В 1989 году команда проводила выездной матч в Кубке Англии против "Ноттингем Форест" на стадионе "Хиллсборо". Не все зрители успели к началу встречи, перед входом на стадион возникло столпотворение. Полиция решила пропустить толпу на трибуны, но там уже сидели многочисленные болельщики. Возникла давка, люди пытались выбраться с трибун на поле, другого пути спасения из этой ловушки не было: с трех сторон — ограждения, с четвертой — толпа. Полиция и стюарды допустили еще одну роковую ошибку — приняли пострадавших за хулиганов, не позволили им прорваться на поле и тем самым спастись от гибели. Матч был остановлен на шестой минуте, но общее число погибших в давке составило 96 человек.

Описание Кенни Далглиш и Иан Раш, 1986 год © AP Photo/Dave Caulkin

Несмотря на тяжелую тень "Хиллсборо" и последствия трагедии в Брюсселе, в 1990 году "Ливерпуль" занимает первое место в чемпионате Англии. Тогда никто не мог предположить, что на возвращение чемпионского титула у команды уйдет 30 лет. В 1991 году новым главным тренером команды стал Грэм Сунесс, а Далглиш возглавил амбициозный и дерзкий "Блэкберн" с будущим лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги Аланом Ширером в составе. Вместе с "Блэкберном" Далглиш победит в премьер-лиге в сезоне-1994/95, но это уже совсем другая история. Первые годы премьер-лиги В 1992 году высшим дивизионом английского футбола стала только что образованная Английская премьер-лига (АПЛ). Клубы получили больше прибыли с телетрансляций, и чемпионат шагнул вперед — пришли большие деньги, лучшие игроки со всего мира, вырос уровень команд. В первые годы на троне АПЛ прочно обосновался "Манчестер Юнайтед", который первые восемь сезонов лишь дважды не становился чемпионом, по разу отдав титул "Блэкберну" и "Арсеналу". "Ливерпуль" вкатывался в премьер-лигу не очень удачно — одно попадание в тройку и один выигранный титул (Кубок лиги). Совсем не то, что привыкли видеть болельщики команды, некогда не знавшей себе равных не только в Англии, но и в Европе. Сунесса в 1994 году на должности главного тренера сменил Рой Эванс, но и он не смог добиться результатов, которые соответствовали бы величию "Ливерпуля".

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Несмотря на отсутствие серьезных достижений, никто не мог упрекнуть "Ливерпуль" в скучной игре. К примеру, матч против "Ньюкасла" в 1996 году, завершившийся победой "красных" со счетом 4:3 с решающим голом Стэнли Коллимора в компенсированное время, был признан лучшим в первом десятилетии АПЛ и по сей день считается классикой английского футбола. Хватало игр, когда и "Ливерпуль", и его соперники забивали много голов — против "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", того же "Ньюкасла". К тому же "Ливерпуль" обладал подбором молодых и при этом очень качественных футболистов. В первые сезоны АПЛ начинали свой путь в большом футболе молодые Робби Фаулер и Стив Макманаман, которые постепенно вытеснили из команды звездных ветеранов Иана Раша и Джона Барнса. В конце 90-х годов в основную команду ворвались нападающий Майкл Оуэн и полузащитник Стивен Джеррард, который станет капитаном и символом "Ливерпуля" на долгие годы вперед. Два еврокубковых триллера за пять лет В футболе главное — результат, а его Грэм Сунесс и Рой Эванс так и не добились, выиграв на двоих за семь сезонов лишь по одному титулу. Ситуация стала меняться после прихода на пост главного тренера "Ливерпуля" Жерара Улье. Француз появился в команде перед началом сезона-1998/99, став вторым главным тренером наравне с Эвансом. Неудачные результаты в начале сезона вынудили Эванса уйти, оставив команду Улье. Чемпионат "Ливерпуль" завершил на седьмом месте, команда на ранних стадиях вылетела из Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка УЕФА. Перед началом следующего сезона в "Ливерпуль" пришли Дитмар Хаманн, Сами Хююпия, Сандер Вестерфельд, по ходу турнира был приобретен форвард Эмиль Хески, составивший в нападении пару Оуэну. И уже на следующий год команда провела свой лучший сезон за долгие годы, выиграв сразу три титула — Кубок Англии, Кубок лиги и Кубок УЕФА.

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В финале Кубка УЕФА 2001 года "Ливерпуль" и скромный испанский "Алавес" выдали настоящее представление. Команды забили на двоих девять голов, "Алавес" сумел перевести игру в дополнительное время, сравняв счет на 88-й минуте усилиями Йорди Кройфа, сына прославленного Йохана Кройфа. Победу "Ливерпулю" со счетом 5:4 принес автогол Делфи Гели, забитый на 116-й минуте после подачи со штрафного Гари Макаллистера. В следующем сезоне "Ливерпуль" впервые за 11 лет поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, пропустив вперед "Арсенал", выиграл Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. Это позволило команде впервые с 1985 года и событий в Брюсселе вернуться в Лигу чемпионов. После этого Улье выиграл с клубом еще один Кубок Англии, а после окончания сезона-2003/04 вынужден был оставить пост, на смену ему пришел испанец Рафаэль Бенитес. Кроме того, перед началом следующего сезона команду покинул главный бомбардир Майкл Оуэн, перешедший в мадридский "Реал". Первый сезон Бенитеса в "Ливерпуле" можно было бы назвать неудачным, если бы не одно "но". Да, команда вышла в финал Кубка лиги, но пятое место в чемпионате оставляло "Ливерпуль" за бортом квалификации Лиги чемпионов. Однако впереди у "красных" был финал главного еврокубкового турнира 2005 года, который проходил в Стамбуле и до сих пор считается одним из лучших матчей в истории футбола.

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"Ливерпуль" начал выступление в Лиге чемпионов с квалификационного раунда, а на групповом этапе испытал серьезные проблемы. Перед последним туром англичане отставали на три очка от греческого "Олимпиакоса", с которым встречались в заключительном матче группы A. Подопечные Бенитеса проигрывали после первого тайма, но во второй половине встречи сумели забить трижды и обойти греков по дополнительным показателям. В плей-офф "Ливерпуль" без особых проблем прошел немецкий "Байер", итальянский "Ювентус" и английский "Челси", а в финале его ждал итальянский "Милан". Трудности "Ливерпуля" начались уже на первой минуте решающего матча — счет открыл капитан "Милана" Паоло Мальдини, после этого Эрнан Креспо оформил дубль и довел счет до крупного — 3:0. Перед стартом второго тайма болельщики "Ливерпуля" запели знаменитый гимн команды You’ll never walk alone ("Ты никогда не будешь один") и дали нужный заряд игрокам. "Красные" сумели сравнять счет в течение 15 минут и вырвать победу в серии пенальти. Эта победа позволила "Ливерпулю" получить право на участие в первом квалификационном раунде следующего розыгрыша Лиги чемпионов, несмотря на то что команда не смогла отобраться в турнир через чемпионат. Период падения При Бенитесе "Ливерпуль" также сумел выиграть один Кубок Англии, один Суперкубок страны и один Суперкубок УЕФА (в 2005 году в матче против московского ЦСКА), еще один раз команда стала второй в чемпионате. В сезоне-2006/07 в клубе сменился владелец, а команда снова дошла до финала Лиги чемпионов и снова встретилась там с "Миланом". Игра не получилась такой яркой, как двумя годами ранее, "Ливерпуль" проиграл со счетом 1:2. В 2006 году английский клуб купили американские бизнесмены Джордж Джиллет и Том Хикс. Сделка была оценена в £218,9 млн, в эту сумму вошло погашение долгов команды.

Описание Фернандо Торрес © EPA/CLIVE LAWRENCE

Летом 2007 года в "Ливерпуль" пришел испанский нападающий Фернандо Торрес, ставший главной ударной силой команды. Однако усилий форварда и его партнеров не хватило, чтобы укрепиться вверху турнирной таблицы премьер-лиги. В сезоне-2009/10 "Ливерпуль" занял седьмое место в чемпионате и дошел до полуфинала первого розыгрыша Лиги Европы, пришедшей на смену Кубку УЕФА. После окончания сезона Бенитес ушел в отставку, его сменил Рой Ходжсон, которого уволили уже по ходу сезона. Тогда же команду покинул Торрес, "Челси" купил его за £40 млн, а сам испанец из любимца болельщиков превратился во врага. Во главе клуба вновь встал Далглиш. Под его руководством команда сумела выиграть Кубок лиги и дойти до финала Кубка Англии, но в чемпионате дела шли из рук вон плохо. В сезоне-2010/11 "Ливерпуль" стал шестым, в сезоне-2011/12 — восьмым, в сезоне-2012/13, уже после ухода Далглиша и прихода Брендана Роджерса, — седьмым. Дважды вторые. Магия Юргена Клоппа В сезоне-2013/14 "Ливерпуль" до самого конца боролся за чемпионство с набравшим мощь "Манчестер Сити". Команда по итогам сезона наколотила соперникам 101 гол, а уругвайский форвард клуба Луис Суарес стал с 31 мячом лучшим бомбардиром премьер-лиги. За пять туров до конца чемпионата "Ливерпуль" в очном противостоянии обыграл "Манчестер Сити", и казалось, что дорога к чемпионству открыта. После игры Джеррард собрал команду в центральном круге и произнес эмоциональную речь в адрес партнеров. Но за три тура до финиша чемпионата "Ливерпуль" проиграл на своем поле "Челси". Один из голов был забит после грубой ошибки Джеррарда. В следующей игре клуб сыграл вничью с "Кристал Пэлас", пропустив три мяча с 79-й по 88-ю минуту, после чего "Манчестер Сити" обошел его в турнирной таблице. После матча в кадр трансляции попали рыдающий Суарес, понявший, что чемпионство практически упущено, и утешающий его Джеррард.

Описание Луис Суарес и Стивен Джеррард © EPA/PETER POWELL

Роджерс проработал до октября 2015 года, его на посту главного тренера "Ливерпуля" сменил Юрген Клопп. При нем началось постепенное строительство уже чемпионской команды, с единичными и очень точными усилениями. В составе "красных" уже играл Роберто Фирмино, позже к команде присоединятся Садио Мане и Мохаммед Салах — именно эти трое составят ударную силу "Ливерпуля", которую будет бояться большинство команд мира. В 2016 году Клопп, добившийся немалых успехов в дортмундской "Боруссии", довел "Ливерпуль" до финала Лиги Европы, где команда уступила доминировавшей тогда в турнире испанской "Севилье". В следующем сезоне команда занимает четвертое место в чемпионате и снова выходит в Лигу чемпионов. В сезоне-2017/18 "Ливерпуль" доходит до финала Лиги чемпионов. По ходу сезона команду, испытывавшую некоторые проблемы в центре обороны, укрепляет Вирджил ван Дейк, ставший лучшим центральным защитником мира. Но в финале главного еврокубка "Ливерпуль" проигрывает "Реалу" из-за досадных ошибок голкипера Лориса Кариуса. В межсезонье позицию вратаря был призван усилить Алиссон, и это последний штрих в чемпионском портрете команды Клоппа. Но триумфальное возвращение "Ливерпуля" на трон английского футбола на год отложил все тот же "Манчестер Сити". "Горожане" опередили "Ливерпуль" в таблице чемпионата Англии на одно очко. "Красные" установили рекорд по количеству очков, набранных второй командой премьер-лиги, но зато в том сезоне "Ливерпулю" удалось в шестой раз в истории выиграть Лигу чемпионов.

В сезоне-2019/20 "Ливерпуль" было уже не остановить. К Новому году всем было понятно, что мерсисайдцы спустя 30 лет вернут себе чемпионский титул. "Ливерпуль" на протяжении всего сезона доминировал над соперниками, забивая много голов и уверенно чувствуя себя в обороне. Да, было несколько исключений, когда "красные" оступались и теряли очки (одна из таких осечек — крупное поражение от "Уотфорда" — не позволила "Ливерпулю" повторить рекорд "Арсенала" 2003−2004 годов по количеству матчей премьер-лиги подряд без поражений). Клопп донес до подопечных свои мысли, его поняли, приняли его позицию — и вот создана команда, за которой интересно наблюдать, которая играет зрелищно, для болельщиков. Команда, которая очень похожа на немецкого специалиста — искреннего и открытого, но в то же время требовательного, решительно идущего к поставленной цели. Несмотря на все это, "Ливерпуль" мог вновь остаться без заветного трофея. Нефутбольные и даже нечеловеческие силы попытались помешать команде впервые за 30 лет взойти на верхнюю ступень пьедестала: сезон Английской премьер-лиги, как и подавляющее большинство европейских национальных чемпионатов, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. До какого-то момента не было понятно, возобновится ли турнир. Фанаты и специалисты уже вовсю начали соболезновать "Ливерпулю", стали поговаривать о некоем проклятии, которое не позволит "красным" стать победителем премьер-лиги. Но турнир в итоге возобновился 17 июня, и "Ливерпуль" спокойно довел дело до конца. Сергей Романенко