Каждый матч первого тура чемпионата России по регби смотрели более 1 млн человек

ТАСС, 25 июня. Просмотры матчей первого тура Лига ставок - чемпионата России по регби были на уровне игр Кубка мира, каждую встречу смотрели более 1 млн человек. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России сообщил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

Лига ставок - чемпионат России стартовал 18 июня.

"Мы открыли чемпионат вторыми в мире после Новой Зеландии. Это показывает, как Россия ведет борьбу с пандемией и возможность нашей федерации принимать такие решения, - сказал Артемьев. - Мы стартовали раньше многих других федераций, начали играть раньше футболистов на день. И мы уже получили восторженные отзывы World Rugby и Европейской федерации регби".

"Каждый матч чемпионата России по регби смотрели более 1 млн человек, это уровень просмотров Кубка мира. Мы совершаем серьезный прорыв в национальном первенстве, перешли на европейский календарь. Матчи первого тура прошли на хорошем уровне, много восторженных отзывов, в том числе о том, что наш спорт наконец-то появился на доступных каналах", - добавил Артемьев.

Все матчи чемпионата страны по регби транслируются на каналах субхолдинга "Матч".