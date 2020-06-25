Порядка 45 спортсменов находятся в реестре программы натурализации Федерации регби России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Программа натурализации иностранных регбистов для участия в играх за сборную России реализуется по трем направлениям, в реестре программы на данный момент находятся около 45 спортсменов. Об этом на заседании Высшего совета Федерации регби России (ФРР) сообщил заместитель председателя руководящего органа Кирилл Яшенков.

"Мы, конечно, намерены растить наших молодых игроков, но при этом не отказываемся от мирового опыта натурализации, - сказал Яшенков. - При реализации программы натурализации важно соблюдать все правила, проверять и перепроверять данные игрока, ведь порой какие-то федерации могут неосторожно предоставлять неверную информацию, а любая маленькая ошибка может поставить крест на выступлении сборной. Первый пункт программы - мониторинг игроков, выступающих за рубежом, но имеющих российские корни. Такие игроки уже найдены, с ними идут разговоры о том, чтобы они приняли участие в работе нашей сборной уже на сборе осенью".

"Второе направление - это игроки, которые не имеют российских корней, но давно играют и живут в России, - продолжил Яшенков. - Год, два, три, но они являются претендентами на то, чтобы войти в состав сборной. Третий путь - это поиск молодых игроков, которые не имеют российских корней и пока не играют здесь, но имеют желание играть в российском чемпионате и жить в нашей стране на протяжении пяти лет".

Заместитель председателя Высшего совета ФРР подчеркнул, что для успешной реализации программы работа должна идти по всем трем направлениям. "В реестре натурализации сейчас порядка 45 игроков. На первый сбор, я уверен, будут вызваны новые регбисты, которые пока не играли за сборную. Не буду называть фамилии, но уточню, что в том числе речь идет об игроках из французского чемпионата, думаю, они смогут усилить конкуренцию в первой и второй линиях", - заключил Яшенков.