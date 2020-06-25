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Летние олимпийские виды спорта

Российские гребцы проведут и второй сбор на федеральной базе в Рузе

Он начнется 12 июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле довольна условиями проведения первого сбора команды, второй тренировочный сбор также пройдет на базе в Рузе. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Тренировочный сбор российских гребцов проходит в филиале учебно-тренировочного центра "Новогорск", расположенном в Рузском районе Московской области. Национальная команда 12 июня приступила к тренировкам на воде.

"В Рузе все замечательно, просто шикарно. Это подведомственная федеральная база, нас все тут устраивает, - сообщил Свирин. - Мы запланировали следующее тренировочное мероприятие с 12 июля, сейчас его согласовываем. Второй сбор пройдет там же в Рузе".

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