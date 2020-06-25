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Летние олимпийские виды спорта

Российские гребцы пройдут тестирование на коронавирус перед стартом второго сбора

Второй сбор планируется начать 12 июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Спортсмены и сотрудники сборной России по академической гребле пройдут повторное тестирование на наличие коронавирусной инфекции перед стартом второго тренировочного сбора. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Тренировочный сбор российских гребцов проходит в филиале учебно-тренировочного центра "Новогорск", расположенном в Рузском районе Московской области. Национальная команда 12 июня приступила к тренировкам на воде.

"Первый сбор завершится 5 июля. Потом у спортсменов будет традиционный перерыв в течение недели, они разъедутся по домам, - сказал Свирин. - В сегодняшних условиях это, конечно, сложно, но мы сможем это обеспечить, все будет в порядке. Перед стартом второго сбора все снова сдадут тест на наличие коронавирусной инфекции".

Второй тренировочный сбор команда планирует провести там же. Он должен начаться 12 июля.

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