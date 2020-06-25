Винс Картер завершил карьеру после 22 сезонов в НБА

"Я официально завершаю профессиональную баскетбольную карьеру", - сказал Картер.

Баскетболист ранее заявлял, что текущий сезон станет для него последним. Картер провел его в "Атланте", "Хокс" не вошли в число 22 команд, которые возобновят сезон после паузы, связанной с пандемией.

Текущий сезон - 22-й для Картера в НБА, это рекорд лиги. Картер - единственный баскетболист в НБА, игравший в четырех десятилетиях.

Форвард был выбран клубом "Голден Стэйт" на драфте 1998 года под общим пятым номером, после чего его сразу обменяли в "Торонто". После первого сезона его признали лучшим новичком. За "Торонто" Картер играл до 2004 года, позднее выступал в составе "Нью-Джерси" (нынешнее название - "Бруклин"), "Орландо", "Финикса", "Далласа", "Мемфиса" и "Сакраменто". Форвард восемь раз участвовал в Матче звезд НБА, по одному разу входил во вторую и третью сборные лучших игроков сезона.

Картер занимает 19-е место в списке лучших снайперов НБА за все время, в 1541 матче он набрал 25 728 очков.