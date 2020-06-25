Мамиашвили: Казарян был доброжелательным человеком, что большая редкость сегодня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного тренера СССР по борьбе Степана Казаряна. Трагическую новость глава федерации прокомментировал ТАСС.

Казарян скончался на 85-м году жизни после продолжительной болезни, не связанной с коронавирусом. Казарян более 40 лет работал судьей на соревнованиях, в том числе на главных международных турнирах.

"Для нас это большая утрата. Степан Левонович посвятил свою жизнь спорту, он долгое время занимал важные позиции в международной федерации, которые были связаны с судейством. Он много помогал нам, консультировал", - сказал Мамиашвили.

"Нас связывали не только профессиональные, но и дружеские отношения. Он был доброжелательным, беззлобным человеком, что сегодня большая редкость. Таких людей особенно тяжело терять. Светлая ему память", - добавил он.

В мае после заражения коронавирусной инфекцией умер главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров.