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Мамиашвили: Казарян был доброжелательным человеком, что большая редкость сегодня

Заслуженный тренер СССР по борьбе скончался на 85-м году жизни
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного тренера СССР по борьбе Степана Казаряна. Трагическую новость глава федерации прокомментировал ТАСС.

Казарян скончался на 85-м году жизни после продолжительной болезни, не связанной с коронавирусом. Казарян более 40 лет работал судьей на соревнованиях, в том числе на главных международных турнирах.

"Для нас это большая утрата. Степан Левонович посвятил свою жизнь спорту, он долгое время занимал важные позиции в международной федерации, которые были связаны с судейством. Он много помогал нам, консультировал", - сказал Мамиашвили.

"Нас связывали не только профессиональные, но и дружеские отношения. Он был доброжелательным, беззлобным человеком, что сегодня большая редкость. Таких людей особенно тяжело терять. Светлая ему память", - добавил он.

В мае после заражения коронавирусной инфекцией умер главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров.

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