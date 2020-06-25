Бюджет ФК "Урал" на сезон-2020/21 останется на прежнем уровне

ТАСС, 25 июня. Бюджет екатеринбургского футбольного клуба "Урал" на сезон-2020/21 останется на прежнем уровне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В августе 2019 года президент "Урала" Григорий Иванов сообщил газете "Спорт-Экспресс", что бюджет клуба составляет 1,05 млрд рублей. В четверг прошло заседание совета директоров клуба, в котором приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководство "Урала", а также представители основных спонсоров.

"Что касается размера бюджета, то в следующем сезоне он останется на том же уровне, что и в сезоне-2019/20. Это позволит провести трансферную кампанию и усилить состав команды", - говорится в сообщении.

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 25 очков в 23 матчах. Иванов отметил, что, несмотря на текущее место команды, цель "Урала" остается прежней - место в первой восьмерке.

В среду екатеринбургский клуб на выезде победил ярославский "Шинник" (2:0) и вышел в полуфинал Олимп - Кубка России, где встретится с подмосковными "Химками".