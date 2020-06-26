Креативные агентства представили работы на конкурс логотипов Универсиады в Екатеринбурге

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Восемь креативных агентств из Москвы, Екатеринбурга и Казани представили 24 варианта работ на конкурс логотипов летней Универсиады 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Итоговый вариант логотипа Универсиады будет выбран специальной комиссией, в которую вошли директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов, генеральный директор исполнительной дирекции "Универсиада-2023" Александр Чернов, руководитель стратегических проектов Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Алиса Прудникова, академик Российской академии графического дизайна Игорь Гурович, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман, фотограф и исследователь Урала Федор Телков, актриса Виктория Толстоганова, режиссер Федор Бондарчук. Возглавляет комиссию губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Логотип - это важнейший символ соревнований, с которого начинается знакомство с городом и Играми, - отметил Уразов. - Согласно требованиям Международной федерации университетского спорта, в его основе должна быть латинская буква "U", а также элементы, характерные для региона. В логотипе зимней Универсиады-2019 в Красноярске "U" символизировала ледяную глыбу, грани которой олицетворяли вершины скал и заснеженные склоны. Признателен и очень рад, что наш опыт не остался незамеченным, и мне удалось войти в состав экспертного жюри".

"Логотип - это тот символ, с которого для многих начнется знакомство со Свердловской областью и с городом Екатеринбургом, где в 2023 году пройдут Всемирные студенческие игры, - заявил Куйвашев. - Нам предстоит выбрать из представленных на конкурс работ ту, которая вобрала в себя самые яркие уральские образы и смыслы. Логотип должен отразить и особенности места, где мы живем, и энергию уральцев, и нашу любовь к спорту".

Сообщается, что решение по выбору логотипа будет объявлено до окончания июля.

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Решение о проведении соревнований в Екатеринбурге было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта. Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.