Директор теннисного турнира в Хорватии Горан Иванишевич заразился коронавирусом

Турнир в Хорватии проходил на прошлой неделе. Соревнования были досрочно завершены из-за обнаружения коронавируса у участников турнира - болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича, позднее о заражении также сообщил серб Новак Джокович. В турнире принимал участие россиянин Андрей Рублев, который должен был сыграть в финале с Джоковичем. Российский теннисист 22 июня сообщил в Twitter, что у него коронавирус не обнаружен.

"К сожалению, после двух отрицательных тестов за последние 10 дней, я сдал положительный тест на коронавирус, - написал 48-летний Иванишевич. - Я себя хорошо чувствую, и у меня нет никаких симптомов. Я хочу проинформировать всех, с кем контактировал, о положительном тесте и напомнить о необходимости внимательно следить за своим самочувствием и здоровьем близких. Я продолжаю находиться на самоизоляции, как и раньше, и желаю всем заболевшим скорейшего выздоровления".

Иванишевич выступал на профессиональном уровне с 1988 по 2004 год. Он выиграл 22 турнира в одиночном разряде и девять - в парном. В его активе победа на Уимблдоне в одиночном разряде (2001). В июле 1994 года спортсмен занимал вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), что является высшим достижением в его карьере.

На Олимпийских играх 1992 года Иванишевич завоевал бронзовые награды в одиночном и парном разрядах. Он пять раз признавался лучшим спортсменом Хорватии.