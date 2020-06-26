Тарпищев: случаев заражения коронавирусом в сборных России по теннису нет

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты сборных России по всем возрастам здоровы, случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

23 июня Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом. На прошлой неделе сербский теннисист выступал на выставочном турнире в Хорватии, на котором также играл россиянин Андрей Рублев. Позже Рублев заявил, что сдал тест, и он показал отрицательный результат.

"Утром разговаривал с мамой Андрея - он сдал второй тест, и он тоже дал отрицательный результат, - сказал Тарпищев. - Пока что все наши теннисисты сборных по всем возрастам здоровы, надо постучать по дереву. Случаев заражения не выявлено".

По ходу выставочного турнира в Хорватии коронавирус был выявлен у болгарина Григора Димитрова, хорвата Борны Чорича, а также у фитнес-тренера Джоковича.