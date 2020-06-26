"Ахмат" и "Сочи" сыграли вничью в первом матче 24-го тура чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" дома сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в первом матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном.
На 33-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Денис Глушаков, который впоследствии был признан лучшим игроком матча. Футболист впервые в карьере забил в трех матчах подряд в чемпионатах России. Всего на его счету четыре гола в нынешнем сезоне. В добавленное к первому тайму время счет сравнял нападающий "Сочи" Никита Бурмистров.
Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов нанес символический̆ удар по мячу перед началом встречи, посвятив его героической̆ работе медицинских сотрудников региона в период пандемии коронавирусной инфекции. После этого президент "Ахмата" Магомед Даудов вручил министру именную футболку клуба.
В турнирной таблице "Сочи" располагается на 10-й строчке, в активе клуба 28 очков. "Ахмат" занимает 14-е место, набрав 24 очка. "Сочи" не проигрывает пять матчей в РПЛ подряд, после четырех побед последовала ничья. В следующем туре "Сочи" примет московское "Динамо" 1 июля, в тот же день "Ахмат" на выезде встретится с тульским "Арсеналом".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|23
|16
|5
|2
|48-10
|53
|2
|Локомотив
|23
|13
|5
|5
|33-25
|44
|3
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|4
|Ростов
|23
|11
|5
|7
|40-44
|38
|5
|ЦСКА
|23
|10
|6
|7
|29-26
|36
|6
|Спартак
|23
|9
|4
|10
|27-25
|31
|7
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|8
|Уфа
|23
|7
|9
|7
|18-20
|30
|9
|Арсенал
|23
|8
|4
|11
|27-30
|28
|10
|Сочи
|24
|7
|7
|10
|37-30
|28
|11
|Рубин
|23
|6
|8
|9
|14-23
|26
|12
|Урал
|23
|6
|7
|10
|27-43
|25
|13
|Тамбов
|23
|7
|4
|12
|27-29
|25
|14
|Ахмат
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|15
|Оренбург
|23
|6
|5
|12
|26-37
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|6
|4
|13
|24-33
|22