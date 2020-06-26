"Ахмат" и "Сочи" сыграли вничью в первом матче 24-го тура чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" дома сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в первом матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном.

На 33-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Денис Глушаков, который впоследствии был признан лучшим игроком матча. Футболист впервые в карьере забил в трех матчах подряд в чемпионатах России. Всего на его счету четыре гола в нынешнем сезоне. В добавленное к первому тайму время счет сравнял нападающий "Сочи" Никита Бурмистров.

Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов нанес символический̆ удар по мячу перед началом встречи, посвятив его героической̆ работе медицинских сотрудников региона в период пандемии коронавирусной инфекции. После этого президент "Ахмата" Магомед Даудов вручил министру именную футболку клуба.

В турнирной таблице "Сочи" располагается на 10-й строчке, в активе клуба 28 очков. "Ахмат" занимает 14-е место, набрав 24 очка. "Сочи" не проигрывает пять матчей в РПЛ подряд, после четырех побед последовала ничья. В следующем туре "Сочи" примет московское "Динамо" 1 июля, в тот же день "Ахмат" на выезде встретится с тульским "Арсеналом".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.