Шалимов доволен качеством игры "Ахмата" и результатом матча РПЛ против "Сочи"

ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Игорь Шалимов в целом доволен качеством игры своей команды и результатом встречи 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Такое мнение Шалимов высказал на послематчевой пресс-конференции.

В пятницу "Ахмат" дома сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1.

"В целом оцениваю игру как хорошую, в первом тайме мы были острее, создавали моменты и имели большое преимущество, - сказал Шалимов. - "Сочи" был опасен в контратаках, нам этого не удалось избежать полностью, потому что это очень сложно сделать. Ничего острого не было, но концовка была абсолютно ужасная. Нам надо было сыграть проще, мы умудрились пропустить гол и могли пропустить второй, это был провал в две минуты".

"Во втором тайме мы также владели инициативой, но были не так опасны, была задача не пропустить быстрые атаки, и мы это сделали. Если помечтать, что мы бы не пропустили в конце первого тайма, второй тайм был бы таким же. А в целом при хорошей игре с нашей стороны ничью с "Сочи" можно занести в актив", - резюмировал главный тренер "Ахмата".

"Ахмат" после 24 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. "Сочи" с 28 баллами располагается на 10-й позиции. В 25-м туре грозненцы на выезде сыграют с тульским "Арсеналом", а сочинцы на своем поле примут московское "Динамо". Обе игры состоятся 1 июля.