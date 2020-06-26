Следующий сезон чемпионата Франции по футболу начнется 22 августа

ТАСС, 26 июня. Сезон-2020/21 чемпионата Франции по футболу начнется 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Новый календарь утвержден на заседании совета директоров LFP. Матчи первого тура нового сезона пройдут 22 и 23 августа. Пауза в сезоне запланирована с 23 декабря по 6 января. Завершится турнир 23 мая, 27 и 30 мая состоятся стыковые матчи за право выступить в элитном дивизионе в сезоне-2021/22.

Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за коронавируса после 28 из 38 сыгранных туров. По итогам турнира клубы были распределены в таблице согласно среднему количеству набранных очков за матч. Чемпионом был признан парижский "Пари Сен-Жермен".