WADA ответило на призыв к конгрессу США о возможном сокращении финансирования организации

ТАСС, 26 июня. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в управление по борьбе с наркотиками США комментарий к докладу, предоставленный на прошлой неделе Конгрессу США, о возможном прекращении финансирования антидопинговой организации, если она не сможет принять меры по своему реформированию. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

В среду газета Washington Post сообщила, что управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования WADA, если организация не сможет принять меры по своему реформированию. Согласно докладу, представленному в обе палаты Конгресса, американские власти выражают озабоченность в связи с действиями организации при разрешении допингового скандала в российском спорте, которые "продолжают демонстрировать недостатки в независимости WADA и его способности твердо, эффективно и своевременно обеспечивать соблюдение [Всемирного антидопингового] кодекса, привлекать к ответственности страны в соответствии с правилами и отвечать ожиданиям честных спортсменов".

Ежегодный вклад США в WADA составляет $2,7 млн, что является самым большим показателем среди всех стран. Сообщается, что WADA направило комментарий на представленный Конгрессу США доклад, чтобы соответствующие органы смогли принять решение по вопросу будущего финансирования организации. "Так как США были с WADA с момента создания агентства в 1999 году, организация обеспокоена, что управление по борьбе с наркотиками выдвинуло обвинение в ее адрес без должного учета фактов и не подняла ни одной из этих проблем на заседаниях совета WADA", - говорится в сообщении.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.