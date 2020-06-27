"Севилья" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 27 июня. "Севилья" на своем поле сыграла вничью с "Вальядолидом" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев с пенальти мяч забил Лукас Окампос (83-я минута). У гостей отличился Кико (25).
"Севилья не проигрывает в чемпионате на протяжении девяти матчей. Последний раз клуб уступал 9 февраля в гостевом матче против " Сельты" (2:1). В турнирной таблице "Севилья" идет на четвертом месте, набрав 54 очка. "Вальядолид" поднялся на 14-ю строчку, имея в активе 35 очков.
В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги 30 июня на выезде сыграет с "Леганесом". "Вальядолид" 1 июля примет "Леванте".
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|31
|20
|8
|3
|59-21
|68
|2
|Барселона
|31
|21
|5
|5
|70-31
|68
|3
|Атлетико
|31
|14
|13
|4
|39-22
|55
|4
|Севилья
|32
|14
|12
|6
|45-33
|54
|5
|Хетафе
|31
|13
|10
|8
|40-29
|49
|6
|Вильярреал
|31
|14
|6
|11
|49-40
|48
|7
|Реал Сосьедад
|31
|14
|5
|12
|47-39
|47
|8
|Валенсия
|31
|12
|10
|9
|41-44
|46
|9
|Гранада
|31
|12
|7
|12
|37-36
|43
|10
|Атлетик Бильбао
|31
|10
|12
|9
|33-27
|42
|11
|Осасуна
|31
|9
|11
|11
|36-46
|38
|12
|Леванте
|31
|11
|5
|15
|37-44
|38
|13
|Алавес
|31
|9
|8
|14
|31-46
|35
|14
|Вальядолид
|32
|7
|14
|11
|27-37
|35
|15
|Бетис
|30
|8
|10
|12
|40-48
|34
|16
|Сельта
|31
|7
|12
|12
|29-35
|33
|17
|Эйбар
|31
|8
|8
|15
|32-47
|32
|18
|Мальорка
|31
|7
|5
|19
|29-52
|26
|19
|Леганес
|31
|5
|10
|16
|23-44
|25
|20
|Эспаньол
|30
|5
|9
|16
|26-49
|24