{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Севилья" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Футболисты "Вальядолида" Рауль Карнеро и "Севильи" Хесус Навас EPA-EFE/Julio Muñoz
Описание
Футболисты "Вальядолида" Рауль Карнеро и "Севильи" Хесус Навас
© EPA-EFE/Julio Muñoz

ТАСС, 27 июня. "Севилья" на своем поле сыграла вничью с "Вальядолидом" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев с пенальти мяч забил Лукас Окампос (83-я минута). У гостей отличился Кико (25).

"Севилья не проигрывает в чемпионате на протяжении девяти матчей. Последний раз клуб уступал 9 февраля в гостевом матче против " Сельты" (2:1). В турнирной таблице "Севилья" идет на четвертом месте, набрав 54 очка. "Вальядолид" поднялся на 14-ю строчку, имея в активе 35 очков.

В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги 30 июня на выезде сыграет с "Леганесом". "Вальядолид" 1 июля примет "Леванте".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид31208359-2168
2Барселона31215570-3168
3Атлетико311413439-2255
4Севилья321412645-3354
5Хетафе311310840-2949
6Вильярреал311461149-4048
7Реал Сосьедад311451247-3947
8Валенсия311210941-4446
9Гранада311271237-3643
10Атлетик Бильбао311012933-2742
11Осасуна319111136-4638
12Леванте311151537-4438
13Алавес31981431-4635
14Вальядолид327141127-3735
15Бетис308101240-4834
16Сельта317121229-3533
17Эйбар31881532-4732
18Мальорка31751929-5226
19Леганес315101623-4425
20Эспаньол30591626-4924

 

Футбол в России
Эксперт: судья ошибочно назначил первый пенальти в ворота "Крыльев Советов"
"Зенит" в пятницу обыграл самарский клуб со счетом 2:1, забив оба мяча с пенальти
Читать полностью