"Севилья" и "Вальядолид" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 27 июня. "Севилья" на своем поле сыграла вничью с "Вальядолидом" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев с пенальти мяч забил Лукас Окампос (83-я минута). У гостей отличился Кико (25).

"Севилья не проигрывает в чемпионате на протяжении девяти матчей. Последний раз клуб уступал 9 февраля в гостевом матче против " Сельты" (2:1). В турнирной таблице "Севилья" идет на четвертом месте, набрав 54 очка. "Вальядолид" поднялся на 14-ю строчку, имея в активе 35 очков.

В следующем туре подопечные Хулена Лопетеги 30 июня на выезде сыграет с "Леганесом". "Вальядолид" 1 июля примет "Леванте".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.