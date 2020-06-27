Субботние матчи 24-го тура чемпионата России по футболу пройдут с использованием VAR

ТАСС, 27 июня. Встречи 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), запланированные на субботу, пройдут с использование система видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

На 27 июня запланированы матчи между московским "Спартаком" и "Уфой", казанским "Рубином" и московским "Локомотивом", столичными "Динамо" и ЦСКА, а также "Ростовом" и тульским "Арсеналом". Встреча в Оренбурге между одноименным клубом и "Краснодаром" была отменена из-за положительных результатов тестов нескольких представителей команды хозяев.

"Матч "Оренбург" - "Краснодар" не состоится, поэтому остальные четыре субботние встречи пройдут с использованием системы видеопомощи арбитрам. Решение было принято сегодня, нам не пришлось определять один матч, который пройдет без участия VAR и AVAR (помощники видеоассистента). Если бы все запланированные пять игр 27 июня состоялись, то один матч, который прошел бы без использования VAR, определяла бы совместная комиссия РФС и РПЛ. Однако в этот раз все получилось автоматически, нам не было смысла куда-то спешить с назначениями видеоассистентов и их помощников, мы следили за развитием ситуации", - сказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

В субботу Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) будет главным арбитром встречи "Спартак" - "Уфа", VAR - Василий Казарцев, AVAR - Арам Петросян. Николай Волошин (Смоленск) рассудит "Рубин" и "Локомотив" (Москва), VAR - Сергей Иванов, AVAR - Тихон Калугин. Бригада Владимира Москалева (Воронеж) будет работать на встрече "Ростов" - "Арсенал", VAR - Михаил Вилков, AVAR - Антон Аверьянов. Кирилл Левников (Санкт-Петербург) назначен главным арбитром матча между "Динамо" и ЦСКА, VAR - Евгений Турбин, AVAR - Александр Богданов.