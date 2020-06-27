"Вулверхэмптон" на выезде обыграл "Астон Виллу" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 27 июня. "Вулверхэмптон" в гостях победил "Астон Виллу" со счетом 1:0 в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Единственный мяч в игре забил Леандер Дендонкер (62-я минута).

"Вулверхэмптон" не проигрывает в чемпионате уже восьмой матч подряд, в последний раз клуб уступил 23 января в гостевом матче "Ливерпулю" (1:2). "Астон Вилла" не может одержать победу восьмой матч кряду, последний раз клуб дома обыграл в чемпионате 21 января "Уотфорд" (2:1).

"Вулверхэмптон" поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 52 очка, "Астон Вилла" занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 27 очков. В следующем туре "Вулверхэмптон" 4 июля примет "Арсенал", бирмингемский клуб днем позднее на выезде сыграет с досрочно ставшим чемпионом "Ливерпулем".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.