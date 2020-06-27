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Футбол в Англии

"Вулверхэмптон" на выезде обыграл "Астон Виллу" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0

ТАСС, 27 июня. "Вулверхэмптон" в гостях победил "Астон Виллу" со счетом 1:0 в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Единственный мяч в игре забил Леандер Дендонкер (62-я минута).

"Вулверхэмптон" не проигрывает в чемпионате уже восьмой матч подряд, в последний раз клуб уступил 23 января в гостевом матче "Ливерпулю" (1:2). "Астон Вилла" не может одержать победу восьмой матч кряду, последний раз клуб дома обыграл в чемпионате 21 января "Уотфорд" (2:1).

"Вулверхэмптон" поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 52 очка, "Астон Вилла" занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 27 очков. В следующем туре "Вулверхэмптон" 4 июля примет "Арсенал", бирмингемский клуб днем позднее на выезде сыграет с досрочно ставшим чемпионом "Ливерпулем".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль31282170-2186
2Манчестер Сити31203877-3363
3Лестер31167859-2955
4Челси31166955-4154
5Вулверхэмптон321313645-3452
6Манчестер Юнайтед311310848-3149
7Тоттенхэм311291050-4145
8Шеффилд Юнайтед311111930-3144
9Арсенал311013843-4143
10Кристал Пэлас311191128-3642
11Бёрнли311261335-4542
12Эвертон311181238-4641
13Ньюкасл311091229-4239
14Саутгемптон311141638-5437
15Брайтон317121234-4133
16Уотфорд316101528-4628
17Вест Хэм31761835-5427
18Борнмут31761829-5027
19Астон Вилла32761936-6027
20Норвич31562025-5621

 

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