"Вулверхэмптон" на выезде обыграл "Астон Виллу" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 27 июня. "Вулверхэмптон" в гостях победил "Астон Виллу" со счетом 1:0 в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Единственный мяч в игре забил Леандер Дендонкер (62-я минута).
"Вулверхэмптон" не проигрывает в чемпионате уже восьмой матч подряд, в последний раз клуб уступил 23 января в гостевом матче "Ливерпулю" (1:2). "Астон Вилла" не может одержать победу восьмой матч кряду, последний раз клуб дома обыграл в чемпионате 21 января "Уотфорд" (2:1).
"Вулверхэмптон" поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 52 очка, "Астон Вилла" занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 27 очков. В следующем туре "Вулверхэмптон" 4 июля примет "Арсенал", бирмингемский клуб днем позднее на выезде сыграет с досрочно ставшим чемпионом "Ливерпулем".
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|28
|2
|1
|70-21
|86
|2
|Манчестер Сити
|31
|20
|3
|8
|77-33
|63
|3
|Лестер
|31
|16
|7
|8
|59-29
|55
|4
|Челси
|31
|16
|6
|9
|55-41
|54
|5
|Вулверхэмптон
|32
|13
|13
|6
|45-34
|52
|6
|Манчестер Юнайтед
|31
|13
|10
|8
|48-31
|49
|7
|Тоттенхэм
|31
|12
|9
|10
|50-41
|45
|8
|Шеффилд Юнайтед
|31
|11
|11
|9
|30-31
|44
|9
|Арсенал
|31
|10
|13
|8
|43-41
|43
|10
|Кристал Пэлас
|31
|11
|9
|11
|28-36
|42
|11
|Бёрнли
|31
|12
|6
|13
|35-45
|42
|12
|Эвертон
|31
|11
|8
|12
|38-46
|41
|13
|Ньюкасл
|31
|10
|9
|12
|29-42
|39
|14
|Саутгемптон
|31
|11
|4
|16
|38-54
|37
|15
|Брайтон
|31
|7
|12
|12
|34-41
|33
|16
|Уотфорд
|31
|6
|10
|15
|28-46
|28
|17
|Вест Хэм
|31
|7
|6
|18
|35-54
|27
|18
|Борнмут
|31
|7
|6
|18
|29-50
|27
|19
|Астон Вилла
|32
|7
|6
|19
|36-60
|27
|20
|Норвич
|31
|5
|6
|20
|25-56
|21