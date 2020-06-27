Комиссия спортсменов ВФЛА обратилась в World Athletics и МОК с открытым письмом

ТАСС, 27 июня. Комиссия спортсменов ВФЛА от лица всех российских легкоатлетов обратилась с открытым письмом к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), Международному олимпийскому комитету (МОК) и Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Письмо на своей странице в Instagram опубликовала глава комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.
"Мы вынуждены обратиться к вам в связи с ситуацией, вызванной угрозой со стороны World Athletics лишить нас, российских легкоатлетов, возможности выступать на международных стартах, включая Олимпийские игры в Токио, в случае неуплаты ВФЛА штрафа в размере $5 млн в срок до 1 июля 2020 года, - говорится в обращении. - Как вы знаете, данный штраф - часть санкций, предъявленных ВФЛА в связи с нарушениями бывшего руководства федерации по делу Данила Лысенко, связанному с нарушениями антидопинговых правил. В настоящий момент руководство ВФЛА полностью обновлено и, как нам известно, проводит активную работу по реформированию российской легкой атлетики и выстраиванию конструктивного диалога со всеми заинтересованными участниками международного и российского спортивного движения".
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‼️Друзья, давайте спасём нашу ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ вместе! ⠀ ☝Это открытое письмо от чистых и честных легкоатлетов нашей страны международному сообществу. Очень надеемся, что оно будет подхвачено мировой общественностью и СМИ. Нельзя допустить повторение сценария 2016 года, когда мы были лишены участия на Олимпийский играх в Рио, за ошибки, совершенные определенной группой безответственных лиц. Нельзя допустить вновь, коллективную ответственность, за так называемое «Дело Лысенко». ⠀ Понимаю сегодня суббота и особого желания напрягаться нет, но только вместе и сообща мы сможем хоть что-нибудь изменить к лучшему... ⠀ ‼️Dear friends, let's save our athletics together! ⠀ ☝This is an open letter from clean and honest athletes of our country to the international community. We very much hope that it will be picked up by the world public and the media. We cannot allow a repeat of the scenario of 2016, when we were denied participation in the Olympic games in Rio, for mistakes made by a certain group of irresponsible individuals. Collective responsibility for the so-called "Lysenko Case"cannot be allowed. ⠀ I understand that today is Saturday and there is no special desire to strain, but only together and we can at least change something for the better... ⠀ #cleansport#justice#worldathletics#чистыйспорт#справедливость
"Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что, на наш взгляд, World Athletics не в праве отказывать чистым российским легкоатлетам, которые проходят жесткий отбор через сито серьезнейших проверок, в возможности выступать на международных стартах хотя бы в нейтральном статусе, - подчеркивается в письме. - На наш взгляд, лишение нас возможности выступать является грубым нарушением спортивного принципа и прав чистых спортсменов. В уставе World Athletics (пункт 4.1), в частности, закреплено, что целями World Athletics являются "защита чистых спортсменов в легкой атлетике путем применения и обеспечения соблюдения Всемирного антидопингового кодекса, включая осуществление правил, программ, систем и дисциплинарных мер", а также "сохранение права каждого человека быть частью легкой атлетики как вида спорта без какой-либо незаконной дискриминации, в духе дружбы, солидарности и честной игры". Один из фундаментальных принципов олимпийского движения гласит, что "права и свободы, закрепленные в Олимпийской хартии, должны соблюдаться без какой-либо дискриминации, в том числе по признаку расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, языка, вероисповедания, политических и иных взглядов, национального или социального происхождения, собственности или иного статуса".
Авторы письма считают, что чистые атлеты должны получить право участвовать в соревнованиях вне зависимости от факты уплаты ВФЛА штрафа: "Также хотели бы обратить ваше внимание на тот факт, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после одобрения 9 декабря 2019 года исполкомом организации рекомендаций комитета по соответствию неоднократно подчеркивало, что чистые российские спортсмены должны иметь возможность принимать участие в соревнованиях независимо от статуса каких-либо национальных организаций на территории России. Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что российские легкоатлеты должны иметь возможность получения нейтрального статуса и выступления на международных стартах вне зависимости от ситуации с выплатой ВФЛА штрафа в World Athletics. На наш взгляд, наказание (в виде соответствующих санкций) должна нести федерация, а не спортсмены, лишение нас возможности выступать на международных стартах является неприемлемым и чрезмерным наказанием, применением принципа коллективной ответственности, вынуждающим нас нести ответственность за проступки третьих лиц. Просим вас поддержать нас и способствовать защите прав и интересов российских легкоатлетов в их желании честно и открыто соревноваться, укрепляя позиции чистого спорта", - заключили авторы письма.
Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов, в настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе. Ранее ведущие российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в российской легкой атлетике.