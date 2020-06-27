Комиссия спортсменов ВФЛА обратилась в World Athletics и МОК с открытым письмом

ТАСС, 27 июня. Комиссия спортсменов ВФЛА от лица всех российских легкоатлетов обратилась с открытым письмом к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), Международному олимпийскому комитету (МОК) и Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Письмо на своей странице в Instagram опубликовала глава комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. "Мы вынуждены обратиться к вам в связи с ситуацией, вызванной угрозой со стороны World Athletics лишить нас, российских легкоатлетов, возможности выступать на международных стартах, включая Олимпийские игры в Токио, в случае неуплаты ВФЛА штрафа в размере $5 млн в срок до 1 июля 2020 года, - говорится в обращении. - Как вы знаете, данный штраф - часть санкций, предъявленных ВФЛА в связи с нарушениями бывшего руководства федерации по делу Данила Лысенко, связанному с нарушениями антидопинговых правил. В настоящий момент руководство ВФЛА полностью обновлено и, как нам известно, проводит активную работу по реформированию российской легкой атлетики и выстраиванию конструктивного диалога со всеми заинтересованными участниками международного и российского спортивного движения".

"Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что, на наш взгляд, World Athletics не в праве отказывать чистым российским легкоатлетам, которые проходят жесткий отбор через сито серьезнейших проверок, в возможности выступать на международных стартах хотя бы в нейтральном статусе, - подчеркивается в письме. - На наш взгляд, лишение нас возможности выступать является грубым нарушением спортивного принципа и прав чистых спортсменов. В уставе World Athletics (пункт 4.1), в частности, закреплено, что целями World Athletics являются "защита чистых спортсменов в легкой атлетике путем применения и обеспечения соблюдения Всемирного антидопингового кодекса, включая осуществление правил, программ, систем и дисциплинарных мер", а также "сохранение права каждого человека быть частью легкой атлетики как вида спорта без какой-либо незаконной дискриминации, в духе дружбы, солидарности и честной игры". Один из фундаментальных принципов олимпийского движения гласит, что "права и свободы, закрепленные в Олимпийской хартии, должны соблюдаться без какой-либо дискриминации, в том числе по признаку расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, языка, вероисповедания, политических и иных взглядов, национального или социального происхождения, собственности или иного статуса".