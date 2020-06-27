Дубль Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Рубином" в матче РПЛ

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Столичный "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на "Ак Барс Арене".
Дубль в матче сделал полузащитник Алексей Миранчук (23-я и 28-я минуты). Второй гол футболист забил с пенальти. Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме провел 100-й матч без пропущенных мячей в чемпионате России. Клубы провели 36-й очный матч в чемпионате России, "Локомотив" одержал 12 побед, десять встреч выиграл "Рубин", еще 14 матчей завершились вничью.
Столичный клуб одержал четвертую победу в чемпионате подряд, команда не проигрывает пять встреч, в последний раз "Локомотив" уступил 6 декабря 2019 года в гостевой игре против тульского "Арсенала" (0:4).
В турнирной таблице московская команда занимает второе место, набрав 47 очков, отставание от петербургского "Зенита" составляет девять очков. "Рубин" идет 11-м, имея в активе 26 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича 30 июня примут самарские "Крылья Советов", казанский клуб днем позднее на выезде сыграет с "Уфой".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|24
|17
|5
|2
|50-11
|56
|2
|Локомотив
|24
|14
|5
|5
|35-25
|47
|3
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|4
|Ростов
|23
|11
|5
|7
|40-44
|38
|5
|ЦСКА
|23
|10
|6
|7
|29-26
|36
|6
|Спартак
|24
|9
|5
|10
|27-25
|32
|7
|Уфа
|24
|7
|10
|7
|18-20
|31
|8
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|9
|Арсенал
|23
|8
|4
|11
|27-30
|28
|10
|Сочи
|24
|7
|7
|10
|37-30
|28
|11
|Рубин
|24
|6
|8
|10
|14-25
|26
|12
|Урал
|23
|6
|7
|10
|27-43
|25
|13
|Тамбов
|23
|7
|4
|12
|27-29
|25
|14
|Ахмат
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|15
|Оренбург
|23
|6
|5
|12
|26-37
|23
|16
|Крылья Советов
|24
|6
|4
|14
|25-35
|22