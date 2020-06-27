Дубль Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Рубином" в матче РПЛ

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Столичный "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на "Ак Барс Арене".

Дубль в матче сделал полузащитник Алексей Миранчук (23-я и 28-я минуты). Второй гол футболист забил с пенальти. Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме провел 100-й матч без пропущенных мячей в чемпионате России. Клубы провели 36-й очный матч в чемпионате России, "Локомотив" одержал 12 побед, десять встреч выиграл "Рубин", еще 14 матчей завершились вничью.

Столичный клуб одержал четвертую победу в чемпионате подряд, команда не проигрывает пять встреч, в последний раз "Локомотив" уступил 6 декабря 2019 года в гостевой игре против тульского "Арсенала" (0:4).

В турнирной таблице московская команда занимает второе место, набрав 47 очков, отставание от петербургского "Зенита" составляет девять очков. "Рубин" идет 11-м, имея в активе 26 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича 30 июня примут самарские "Крылья Советов", казанский клуб днем позднее на выезде сыграет с "Уфой".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.