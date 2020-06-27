"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Столичное "Динамо" на своем стадионе сыграло вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 423 зрителей.

В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален полузащитник ЦСКА Яка Бийол, вышедший на замену на 77-й минуте. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко присутствовал на игре (в понедельник пресс-служба клуба сообщила, что тренер пропустит матч из-за плохого самочувствия), при этом со скамейки запасных игрой команды руководил старший тренер Сергей Овчинников. После игры с "Зенитом" (0:4), которая состоялась 20 июня, Гончаренко почувствовал себя плохо, не пришел на послематчевую пресс-конференцию, к игре с "Динамо" клуб готовил Овчинников.

Лучшим игроком матча признан хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. "Динамо" и ЦСКА провели 56-й очный матч в чемпионатах России, 17 раз побеждал ЦСКА, на счету "Динамо" 21 победа, 18 игр завершились вничью. "Динамо" третий раз подряд дома сыграло вничью с ЦСКА со счетом 0:0 в матчах чемпионата России.

ЦСКА не может одержать победу в РПЛ на протяжении семи матчей (четыре ничьи и три поражения), в турнирной таблице клуб идет на пятом месте, набрав 37 очков в 24 матчах, "Динамо" занимает седьмое место, имея в активе 31 очко после 23 игр.

В 25-м туре ЦСКА 30 июня примет московский "Спартак" (начало встречи в 20:30 мск), подопечные Кирилла Новикова 1 июля на выезде сыграют с "Сочи" (игра начнется в 20:00 мск).

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Благодарность врачам и поздравление с юбилеем вдовы Льва Яшина

При входе на стадион "ВТБ-Арена" болельщики соблюдали все необходимые меры, конфликтных ситуаций не возникло. Однако в самой чаше арены далеко не все зрители находились на социальной дистанции.