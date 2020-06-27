"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Столичное "Динамо" на своем стадионе сыграло вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 423 зрителей.
В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален полузащитник ЦСКА Яка Бийол, вышедший на замену на 77-й минуте. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко присутствовал на игре (в понедельник пресс-служба клуба сообщила, что тренер пропустит матч из-за плохого самочувствия), при этом со скамейки запасных игрой команды руководил старший тренер Сергей Овчинников. После игры с "Зенитом" (0:4), которая состоялась 20 июня, Гончаренко почувствовал себя плохо, не пришел на послематчевую пресс-конференцию, к игре с "Динамо" клуб готовил Овчинников.
Лучшим игроком матча признан хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. "Динамо" и ЦСКА провели 56-й очный матч в чемпионатах России, 17 раз побеждал ЦСКА, на счету "Динамо" 21 победа, 18 игр завершились вничью. "Динамо" третий раз подряд дома сыграло вничью с ЦСКА со счетом 0:0 в матчах чемпионата России.
ЦСКА не может одержать победу в РПЛ на протяжении семи матчей (четыре ничьи и три поражения), в турнирной таблице клуб идет на пятом месте, набрав 37 очков в 24 матчах, "Динамо" занимает седьмое место, имея в активе 31 очко после 23 игр.
В 25-м туре ЦСКА 30 июня примет московский "Спартак" (начало встречи в 20:30 мск), подопечные Кирилла Новикова 1 июля на выезде сыграют с "Сочи" (игра начнется в 20:00 мск).
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
Благодарность врачам и поздравление с юбилеем вдовы Льва Яшина
При входе на стадион "ВТБ-Арена" болельщики соблюдали все необходимые меры, конфликтных ситуаций не возникло. Однако в самой чаше арены далеко не все зрители находились на социальной дистанции.
Перед началом матча обе команды собрались в центральном круге и аплодисментами поблагодарили врачей, которые борются с коронавирусом. В период пика пандемии болельщики и футболисты "Динамо" оказали помощь НИИ имени Н. В. Склифосовского и Городской клинической больнице №40. Именно эти учреждения приняли наибольшее количество тяжело больных.
Первую домашнюю игру бело-голубых после рестарта чемпионата посетили директор НИИ имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков и главный врач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко. Последний смотрел матч в компании народного артиста РСФСР, члена консультативного совета "Динамо" Льва Лещенко, который проходил у него курс лечения. Также за игрой с места событий наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Не забыли динамовцы поблагодарить и волонтеров, оказывавших весомую помощь заразившимся коронавирусом. Право открыть матч было предоставлено координатору акции "Мы вместе" в Москве, болельщице "Динамо" Екатерине Драгуновой. Она принимала непосредственное участие в волонтерском движении столицы в период пандемии. Диктор по стадиону перед началом встречи поздравил с прошедшим юбилеем вдову Льва Яшина Валентину Яшину, которой 18 июня исполнилось 90 лет.
Болельщики хозяев посвятили Валентине Тимофеевне баннер на фанатской трибуне, на протяжении всей встречи поклонники бело-голубых активно поддерживали свою команду. Поклонников "Динамо" и ЦСКА связывают дружеские отношения, поэтому некоторые любители футбола перед началом сезона приобрели абонементы на домашние матчи обеих команд. Благодаря этому на игру смогли попасть несколько армейских болельщиков, а на фанатской трибуне хозяев даже были вывешены два баннера красно-синих цветов.
Поддержать свою команду имели возможность не только те, кто сумел оказаться на стадионе, но и болельщики из дома. "Динамо" организовало видеотрансляцию в прямом эфире "Прямо на "Динамо", благодаря которой любой желающий имел возможность подключиться к дискуссии с различными футбольными экспертами и ведущими при помощи Zoom. Самых активных болельщиков по ходу матча регулярно показывали на экране стадиона.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|24
|17
|5
|2
|50-11
|56
|2
|Локомотив
|24
|14
|5
|5
|35-25
|47
|3
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|4
|Ростов
|23
|11
|5
|7
|40-44
|38
|5
|ЦСКА
|24
|10
|7
|7
|29-26
|37
|6
|Спартак
|24
|9
|5
|10
|27-25
|32
|7
|Динамо
|23
|8
|7
|8
|20-25
|31
|8
|Уфа
|24
|7
|10
|7
|18-20
|31
|9
|Арсенал
|23
|8
|4
|11
|27-30
|28
|10
|Сочи
|24
|7
|7
|10
|37-30
|28
|11
|Рубин
|24
|6
|8
|10
|14-25
|26
|12
|Урал
|23
|6
|7
|10
|27-43
|25
|13
|Тамбов
|23
|7
|4
|12
|27-29
|25
|14
|Ахмат
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|15
|Оренбург
|23
|6
|5
|12
|26-37
|23
|16
|Крылья Советов
|24
|6
|4
|14
|25-35
|22