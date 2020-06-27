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Футбол в России

"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

"Динамо" третий раз подряд дома сыграло вничью с ЦСКА со счетом 0:0 в матчах чемпионата России
Игроки ЦСКА Арнор Сигурдссон и "Динамо" Дмитрий Скопинцев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Арнор Сигурдссон и "Динамо" Дмитрий Скопинцев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Столичное "Динамо" на своем стадионе сыграло вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 423 зрителей.

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В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален полузащитник ЦСКА Яка Бийол, вышедший на замену на 77-й минуте. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко присутствовал на игре (в понедельник пресс-служба клуба сообщила, что тренер пропустит матч из-за плохого самочувствия), при этом со скамейки запасных игрой команды руководил старший тренер Сергей Овчинников. После игры с "Зенитом" (0:4), которая состоялась 20 июня, Гончаренко почувствовал себя плохо, не пришел на послематчевую пресс-конференцию, к игре с "Динамо" клуб готовил Овчинников.

Лучшим игроком матча признан хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. "Динамо" и ЦСКА провели 56-й очный матч в чемпионатах России, 17 раз побеждал ЦСКА, на счету "Динамо" 21 победа, 18 игр завершились вничью. "Динамо" третий раз подряд дома сыграло вничью с ЦСКА со счетом 0:0 в матчах чемпионата России.

ЦСКА не может одержать победу в РПЛ на протяжении семи матчей (четыре ничьи и три поражения), в турнирной таблице клуб идет на пятом месте, набрав 37 очков в 24 матчах, "Динамо" занимает седьмое место, имея в активе 31 очко после 23 игр.

В 25-м туре ЦСКА 30 июня примет московский "Спартак" (начало встречи в 20:30 мск), подопечные Кирилла Новикова 1 июля на выезде сыграют с "Сочи" (игра начнется в 20:00 мск).

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Благодарность врачам и поздравление с юбилеем вдовы Льва Яшина

При входе на стадион "ВТБ-Арена" болельщики соблюдали все необходимые меры, конфликтных ситуаций не возникло. Однако в самой чаше арены далеко не все зрители находились на социальной дистанции.

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Перед началом матча обе команды собрались в центральном круге и аплодисментами поблагодарили врачей, которые борются с коронавирусом. В период пика пандемии болельщики и футболисты "Динамо" оказали помощь НИИ имени Н. В. Склифосовского и Городской клинической больнице №40. Именно эти учреждения приняли наибольшее количество тяжело больных.

Первую домашнюю игру бело-голубых после рестарта чемпионата посетили директор НИИ имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков и главный врач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко. Последний смотрел матч в компании народного артиста РСФСР, члена консультативного совета "Динамо" Льва Лещенко, который проходил у него курс лечения. Также за игрой с места событий наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Не забыли динамовцы поблагодарить и волонтеров, оказывавших весомую помощь заразившимся коронавирусом. Право открыть матч было предоставлено координатору акции "Мы вместе" в Москве, болельщице "Динамо" Екатерине Драгуновой. Она принимала непосредственное участие в волонтерском движении столицы в период пандемии. Диктор по стадиону перед началом встречи поздравил с прошедшим юбилеем вдову Льва Яшина Валентину Яшину, которой 18 июня исполнилось 90 лет.

Болельщики хозяев посвятили Валентине Тимофеевне баннер на фанатской трибуне, на протяжении всей встречи поклонники бело-голубых активно поддерживали свою команду. Поклонников "Динамо" и ЦСКА связывают дружеские отношения, поэтому некоторые любители футбола перед началом сезона приобрели абонементы на домашние матчи обеих команд. Благодаря этому на игру смогли попасть несколько армейских болельщиков, а на фанатской трибуне хозяев даже были вывешены два баннера красно-синих цветов.

Поддержать свою команду имели возможность не только те, кто сумел оказаться на стадионе, но и болельщики из дома. "Динамо" организовало видеотрансляцию в прямом эфире "Прямо на "Динамо", благодаря которой любой желающий имел возможность подключиться к дискуссии с различными футбольными экспертами и ведущими при помощи Zoom. Самых активных болельщиков по ходу матча регулярно показывали на экране стадиона.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит24175250-1156
2Локомотив24145535-2547
3Краснодар22118336-2241
4Ростов23115740-4438
5ЦСКА24107729-2637
6Спартак24951027-2532
7Динамо2387820-2531
8Уфа24710718-2031
9Арсенал23841127-3028
10Сочи24771037-3028
11Рубин24681014-2526
12Урал23671027-4325
13Тамбов23741227-2925
14Ахмат24591021-3224
15Оренбург23651226-3723
16Крылья Советов24641425-3522

 

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