"Ростов" заявил Байрамяна на матч с "Арсеналом" после истечения срока карантина

ТАСС, 27 июня. Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян был заявлен на домашний матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом" после истечения срока карантина. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Первый тест футболиста "Ростова" Хорена Байрамяна дал положительный результат на коронавирус 12 июня, - говорится в заявлении. - После этого клуб проинформировал местный Роспотребнадзор, игрок был изолирован, и за ним было организовано динамическое наблюдение. Все это время состояние футболиста оценивалось медиками как удовлетворительное, в течение следующих 10 дней со дня обнаружения коронавирусной инфекции несколько тестов дали отрицательный результат, последний [из тестов был сдан] за сутки до игры против "Арсенала". Строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора после 14-дневного карантина игрок возобновил тренировки и был включен в заявку на матч против "Арсенала".

В матче с "Арсеналом" Байрамян вышел на замену на 67-й минуте, результативными действиями игрок не отметился. Матч завершился победой ростовской команды со счетом 2:1.

"Ростов" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. В следующем туре "Ростов" 1 июля примет "Краснодар".

19 июня "Ростов" в гостевом матче уступил "Сочи" со счетом 1:10. В составе "Ростова" на матч вышли игроки клубной академии, поскольку основной и молодежный составы были на карантине после выявления коронавируса у шести человек. Руководство РПЛ допустило возможность переноса матча при согласии обоих клубов. Сочинский клуб переносить игру отказался.