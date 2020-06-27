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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков сообщил, что чудом избежал ДТП во время тренировки

Спортсмен едва не отправился в кювет на велосипеде

ТАСС, 27 июня. Российский биатлонист Максим Цветков едва не попал в ДТП во время велосипедной тренировки. Об этом он написал в Instagram.

"Прокатился по Вологодскому району, маршрут просто супер, - написал 28-летний спортсмен. - Жаль только, что в нашей стране езду на велосипеде по дорогам общего пользования нельзя назвать безопасной. Сегодня чудом избежал полета в кювет, когда водитель пошел на обгон при встречном потоке".

Цветков является чемпионом мира 2017 года в эстафете. В его активе одна победа в личных гонках на этапах Кубка мира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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