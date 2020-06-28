Главный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся к своим обязанностям

"Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, который не готовил команду к игре с "Динамо" в связи с плохим самочувствием, вернулся к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.

ТАСС, 28 июня. Главный тренер московского футбольного клуба Виктор Гончаренко, пропустивший матч чемпионата России со столичным "Динамо" из-за плохого самочувствия, вернулся к своим обязанностям. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Гончаренко объявил руководству ЦСКА о желании покинуть команду по собственному желанию. По данным портала Transfermarkt, действующий контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Гончаренко находится на посту главного тренера ЦСКА с декабря 2016 года.

После игры 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:4) Гончаренко почувствовал себя плохо и не пришел на послематчевую пресс-конференцию. К игре с московским "Динамо" (0:0), которая прошла в субботу, ЦСКА готовил старший тренер Сергей Овчинников, он же и руководил командой во время матча.

ЦСКА не может одержать победу в РПЛ на протяжении семи матчей (четыре ничьи и три поражения), в турнирной таблице клуб идет на пятом месте, набрав 37 очков в 24 матчах. В следующем туре ЦСКА 30 июня примет московский "Спартак".