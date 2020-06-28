Скульптор Опиок: памятник Черенкову отражает его любовь к футболу и человечность

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Скульптор Наталья Опиок при работе над памятником бывшему игроку "Спартака" и сборной СССР Федору Черенкову старалась донести, с каким профессионализмом он относился к футболу и каким он был человеком. Об этом она рассказала ТАСС.

"Прошло пять с лишним лет со смерти Федора Федоровича, все отмечали, с какой особой любовью, тщательностью, профессионализмом он относился к футболу, и что он был человеком огромного сердца и необыкновенной доброты, - сказала Опиок. - И я это все поняла, изучая материалы и фотографии. Мне очень хотелось и эту черту донести до зрителей, поклонников, болельщиков и тех, кто будет приходить и чтить его светлую память".

"Для меня большой честью и огромной ответственностью было взяться за этот проект с довольно непростой историей, я в него с удовольствием вошла. Для меня эта тема новая, но поскольку времени на этот проект было достаточно, я смогла погрузиться в эту тему, соприкоснуться с людьми, которые окружали нашу легенду, работали с ним, знают его близко, включая ближайших родственников. Речь идет о родном брате Виталии, его дочери Анастасии Федоровне, которые мне всячески помогали со сбором информации", - добавила скульптор.

По словам Опиок, речь шла о создании не просто памятника. "Учитывая мемориальное место, надо было учесть многие вещи. Я была рада, когда все выстроилось и сложилось, поскольку поняла, что не ошиблась. Все просто и ясно, четко и понятно, есть зона и для фанатов", - отметила она.

Черенков является рекордсменом по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). В 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.