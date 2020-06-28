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Зимние олимпийские виды спорта

Второй тренировочный сбор горнолыжников сборной России пройдет в Терсколе с 3 по 17 июля

Первый сбор завершился 26 июня

ТАСС, 28 июня. Участники мужской, женской и юниорской сборных России по горным лыжам проведут второй тренировочный сбор в Терсколе (Приэльбрусье) с 3 по 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта.

Ранее спортсмены также в Терсколе провели первый тренировочный сбор, который завершился 26 июня.

"В настоящее время спортсмены приступили к занятиям общей физподготовкой, для чего переместились в санаторий "Чайка" в главном городе Кабардино-Балкарии - Нальчике. Там женская, мужская и юниорская сборные России вместе с тренерами и специалистами проведут недельный цикл интенсивных занятий по "физике". По завершении этого цикла горнолыжники вернутся в Приэльбрусье", - говорится в сообщении.

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