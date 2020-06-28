"Штутгарт" вернулся в высший дивизион чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 28 июня. Футбольный клуб "Штутгарт" проиграл "Дармштадту" со счетом 1:3 в заключительном туре второго дивизиона чемпионата Германии и, несмотря на поражение, занял второе место в турнирной таблице, завоевав прямую путевку в высший дивизион на следующий сезон.

"Штутгарт" провел во втором дивизионе один сезон, в последний раз команда становилась чемпионом Германии в сезоне-2006/07. Последний матч в карьере провел бывший форвард "Баварии" и сборной Германии Марио Гомес, который в составе "Штутгарта" становился чемпионом Германии в сезоне-2006/07. Досрочную победу в турнире одержала "Арминия" (Билефельд), которая вернулась в высший дивизион спустя 11 лет.

Третье место во втором дивизионе занял "Хайденхайм", клуб сыграет в стыковых матчах против бременского "Вердера" (занял 16-е место в первом дивизионе, в последнем туре обогнав "Фортуну" из Дюссельдорфа). Стыковые матчи пройдут 2 и 6 июля, "Хайденхайм" уже добился лучшего результата в истории клуба. Четвертым стал "Гамбург", который провел второй сезон подряд во втором дивизионе после первого в истории клуба вылета из Бундеслиги ("Гамбург" оставался последним клубом на момент окончания сезона-2017/18, игравшим во всех сезонах турнира).

Большую часть сезона "Гамбург" шел в зоне прямого выхода или стыковых матчей, однако в предпоследнем туре "Хайденхайм" одержал дома волевую победу над "Гамбургом" (победный гол был забит на пятой добавленной ко второму тайму минуте). Перед заключительным туром "Хайденхайм" опережал "Гамбург" на одно очко, в случае равенства баллов места в таблице распределяются по разнице забитых и пропущенных мячей (+20 у "Гамбурга" и +12 у "Хайденхайма"). В последнем туре "Хайденхайм" на выезде разгромно уступил "Арминии" (0:3), "Гамбург" дома проиграл "Зандхаузену", ставшему в итоге десятым, со счетом 1:5, в составе "Зандхаузена" весь матч провел российский защитник Александр Жиров.

В третий дивизион вылетели дрезденское "Динамо" и "Вехен" (Висбаден). "Нюрнберг" сыграет в переходных матчах с третьей командой третьего дивизиона. В последнем туре благодаре победе "Карлсруэ" обогнал "Нюрберг" (сыграл вничью), у команд одинаковые показатели (количество очков, побед, ничьих, поражений, число забитых голов), однако "Нюрнберг" пропустил на два мяча больше чем "Карлсруэ". Соперник "Нюрнберга" определится позднее.