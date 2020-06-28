Черчесов: вратарь Гилерме является первым номером в сборной после ухода Акинфеева

ТАСС, 28 июня. Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гилерме является первым выбором на вратарской позиции в сборной России по футболу после завершения выступления за национальную команду голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Гилерме провел в составе сборной России 13 матчей, в которых пропустил 10 мячей, при этом в девяти играх он не пропускал.

"Мы можем констатировать факт. После Акинфеева номер один - Гилерме, - заявил Черчесов. - Остальных будем отслеживать. Вы их называете перспективными, мы называем умеющими. Будьте уверены, мимо них мы не пройдем".

Черчесов также отметил, что тренерский штаб внимательно следит за всеми потенциальными кандидатами в национальную команду. "[Зелимхан] Бакаев и [Дмитрий] Баринов уже появлялись в сборной и играли. [Вячеслав] Караваев провел несколько матчей, - добавил главный тренер. - Двери в сборную открыты для всех, [Александр] Соболев тот же привлекался, мы делом доказываем, что мимо никого не проходим".

"Моя задача - внимательно наблюдать. Дайте [Федору] Чалову немного успокоиться, его все время толкают туда, к чему, возможно, он еще не готов, вам нужны голы, а нам - полезность. [Николай] Комличенко хорошо начал в Российской премьер-лиге, а потом заболел. Разговаривал с ним четыре дня назад, он вышел в последнем матче, но пока это не тот Комличенко, которого мы знаем", - подытожил Черчесов.