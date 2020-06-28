Парфенов: футболисты "Урала" одержали победу над "Тамбовом" благодаря командным действиям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Футболисты "Урала" победили "Тамбов" в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет командных действий. Об этом журналистам рассказал главный тренер екатеринбургской команды Дмитрий Парфенов.

"Урал" в 24-м туре чемпионата России дома одержал победу над "Тамбовом" со счетом 2:1.

"Не хотелось бы отдельно кого-то выделять, выделил бы именно командные действия, - сказал Парфенов. - Такие матчи с таким напряжением обычно и проходят. Ни одна из команд не хотела проигрывать, игра шла до конца, до последней секунды, такой накал, ребята все выдержали".

"Это домашняя победа, которую мы ждали достаточно долго (прошлую победу дома "Урал" одержал 28 августа 2019 года над "Сочи" (3:1) - прим. ТАСС), потому что после зимы у нас были выездные матчи, потом эта ситуация [с коронавирусом], которую все знают".

В следующем матче "Урал" на выезде должен сыграть с "Оренбургом".