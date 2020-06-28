Черчесов: Черенков был гениальным футболистом, он мог вскрыть игру одним касанием

Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. В воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве ему был открыт памятник.

"Мы не только играли, но и жили в одном доме, в одном подъезде, - сказал Черчесов. - Не могу сказать, что часто ходили друг к другу в гости, а так и ездили иногда на тренировки вместе. У него спина была не самая широкая, но когда я за ним шел, то чувствовал себя уверенно. Гениальный футболист, я точно знал, когда он в хорошем состоянии, потому что мяч после его ударов поймать было практически невозможно, одним касанием мог игру вскрыть".

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.