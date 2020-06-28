Черчесов: Черенков был гениальным футболистом, он мог вскрыть игру одним касанием

ТАСС, 28 июня. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает бывшего игрока московского "Спартака" Федора Черенкова гениальным футболистом, который мог одним касанием вскрыть игру. Такое мнение Черчесов высказал в эфире телеканала "Матч ТВ".
Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет. В воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве ему был открыт памятник.
"Мы не только играли, но и жили в одном доме, в одном подъезде, - сказал Черчесов. - Не могу сказать, что часто ходили друг к другу в гости, а так и ездили иногда на тренировки вместе. У него спина была не самая широкая, но когда я за ним шел, то чувствовал себя уверенно. Гениальный футболист, я точно знал, когда он в хорошем состоянии, потому что мяч после его ударов поймать было практически невозможно, одним касанием мог игру вскрыть".
Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.